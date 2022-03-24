Росстат назвал уровень повышения цен на автомобили

Стоимость отечественных автомобилей с начала года повысилась на 20,7 процента, иномарки, включая отечественной сборки, - на 23,7 процента. Такие данные об индексе потребительских цен приводит Росстат.

Фото: АвтоВАЗ АвтоВАЗ

Как следует из отчета ведомства, только за три недели марта 2022 года подорожание машин российского производства фиксировалось дважды - с 5 по 11 марта - 6,9 процента, с 12 по 18 марта - 7,4 процента. При этом с 25 февраля по 4 марта этот сегмент автотранспорта прибавил в цене сразу 17,1 процента.

Цена импортированных автомобилей иностранных брендов, а также локально собранных в России увеличилась с 25 февраля по 4 марта - на 15,2 процента, с 5 по 11 марта - на 6,9 процента, с 12 по 18 марта - на 3,2 процента.