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5 часов назад

Росстат назвал уровень повышения цен на автомобили

Российская ГазетаРоссийская Газета

Стоимость отечественных автомобилей с начала года повысилась на 20,7 процента, иномарки, включая отечественной сборки, - на 23,7 процента. Такие данные об индексе потребительских цен приводит Росстат.

Росстат назвал уровень повышения цен на автомобили
Фото: АвтоВАЗАвтоВАЗ

Как следует из отчета ведомства, только за три недели марта 2022 года подорожание машин российского производства фиксировалось дважды - с 5 по 11 марта - 6,9 процента, с 12 по 18 марта - 7,4 процента. При этом с 25 февраля по 4 марта этот сегмент автотранспорта прибавил в цене сразу 17,1 процента.

Цена импортированных автомобилей иностранных брендов, а также локально собранных в России увеличилась с 25 февраля по 4 марта - на 15,2 процента, с 5 по 11 марта - на 6,9 процента, с 12 по 18 марта - на 3,2 процента.

Динамика роста стоимости отечественных автомобилей за три недели марта оказалась чуть меньше показателя за прошлый год в целом. За 12 месяцев 2021 года суммарное повышение составило в среднем 19,6 процента. Увеличение цены иномарок стало существенно выше предыдущего уровня в 14,4 процента.

Росстат,
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