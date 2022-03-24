Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+8° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
24 марта

Новый BMW X7: дизайн флагмана раскрыли до премьеры

Российская ГазетаРоссийская Газета

На форуме iX Forums опубликовано фото, на котором якобы запечатлён рестайлинговый BMW X7.

Новый BMW X7: дизайн флагмана раскрыли до премьеры
Фото: www.ixforums.comwww.ixforums.com

Над обновлением флагманского SUV компания работает больше года - по крайней мере, на протяжении этого времени мы видели множество прототипов в разных частях планеты и с разным количеством камуфляжа. Это не просто фейслифт, а кардинальный рестайлинг, в ходе которого BMW X7 получит двухъярусную оптику с узкими светодиодными дневными ходовыми огнями сверху и блок-фарами, установленными ниже.

Если верить "утекшему" снимку нового BMW X7, то кроссовер получит ещё один элемент, который не характерен для современных моделей: треугольную вставку позади арки в передних крыльях.

Есть версия, что опубликованное фото, качество которого оставляет желать лучшего, является фейком - рендером, сделанным по многочисленным фотографиям прототипов. Однако в этом случае картинка, пожалуй, должна быть более детализированной.

В BMW заявили, что они ничего не публиковали, поэтому комментировать ничего не будут, и этот ответ тоже можно считать косвенным доказательством правдивости появившегося в Сети изображения.

Когда состоится официальная презентация BMW X7 "2023, которой ждут с конца прошлого года, пока неизвестно.

Ранее "РГ" сообщала, что в апреле баварский автопроизводитель представит новый BMW 7 Series, семейство которого пополнится электрическим седаном i7.

В России рекомендованные розничные цены на BMW X7 начинаются от 11 550 000 рублей. Модель предлагается с бензиновыми двигателями мощностью 249 и 530 л.с., а также с дизелями мощностью 249, 340 и 400 л.с.

Автоэксперт,BMW,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители