Новый BMW X7: дизайн флагмана раскрыли до премьеры

На форуме iX Forums опубликовано фото, на котором якобы запечатлён рестайлинговый BMW X7.
Над обновлением флагманского SUV компания работает больше года - по крайней мере, на протяжении этого времени мы видели множество прототипов в разных частях планеты и с разным количеством камуфляжа. Это не просто фейслифт, а кардинальный рестайлинг, в ходе которого BMW X7 получит двухъярусную оптику с узкими светодиодными дневными ходовыми огнями сверху и блок-фарами, установленными ниже.
Если верить "утекшему" снимку нового BMW X7, то кроссовер получит ещё один элемент, который не характерен для современных моделей: треугольную вставку позади арки в передних крыльях.
Есть версия, что опубликованное фото, качество которого оставляет желать лучшего, является фейком - рендером, сделанным по многочисленным фотографиям прототипов. Однако в этом случае картинка, пожалуй, должна быть более детализированной.
В BMW заявили, что они ничего не публиковали, поэтому комментировать ничего не будут, и этот ответ тоже можно считать косвенным доказательством правдивости появившегося в Сети изображения.
Когда состоится официальная презентация BMW X7 "2023, которой ждут с конца прошлого года, пока неизвестно.
Ранее "РГ" сообщала, что в апреле баварский автопроизводитель представит новый BMW 7 Series, семейство которого пополнится электрическим седаном i7.
В России рекомендованные розничные цены на BMW X7 начинаются от 11 550 000 рублей. Модель предлагается с бензиновыми двигателями мощностью 249 и 530 л.с., а также с дизелями мощностью 249, 340 и 400 л.с.