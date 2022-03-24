Новый BMW X7: дизайн флагмана раскрыли до премьеры

На форуме iX Forums опубликовано фото, на котором якобы запечатлён рестайлинговый BMW X7.

Фото: www.ixforums.com www.ixforums.com

Над обновлением флагманского SUV компания работает больше года - по крайней мере, на протяжении этого времени мы видели множество прототипов в разных частях планеты и с разным количеством камуфляжа. Это не просто фейслифт, а кардинальный рестайлинг, в ходе которого BMW X7 получит двухъярусную оптику с узкими светодиодными дневными ходовыми огнями сверху и блок-фарами, установленными ниже.

Если верить "утекшему" снимку нового BMW X7, то кроссовер получит ещё один элемент, который не характерен для современных моделей: треугольную вставку позади арки в передних крыльях.

Есть версия, что опубликованное фото, качество которого оставляет желать лучшего, является фейком - рендером, сделанным по многочисленным фотографиям прототипов. Однако в этом случае картинка, пожалуй, должна быть более детализированной.

В BMW заявили, что они ничего не публиковали, поэтому комментировать ничего не будут, и этот ответ тоже можно считать косвенным доказательством правдивости появившегося в Сети изображения.

Когда состоится официальная презентация BMW X7 "2023, которой ждут с конца прошлого года, пока неизвестно.

Ранее "РГ" сообщала, что в апреле баварский автопроизводитель представит новый BMW 7 Series, семейство которого пополнится электрическим седаном i7.