Что нужно знать о китайских машинах

Практически пятнадцать лет на российском авторынке китайские машин покупались довольно плохо. Однако за последние 3 года ситуация поменялась. Сейчас в России китайские авто конкурируют с корейскими и японскими машинами.

Фото: Car.ru Car.ru

Сильной стороной современных «китайцев» является привлекательный вид, а также масса электронных ассистентов. В КНР больше всего автопроизводителей, в сравнении с прочими странами, их насчитывается свыше восьмидесяти. В РФ самыми популярными являются марки Chery, Haval и Geely.

Видео дня

В вопросе комплектации, китайские модели лучше в сравнении с корейскими, японскими и европейскими вариантами. Однако владельцы «китайцев» недовольны эргономикой и нелогичностью оборудования. Китайские автопроизводители переманивают автомобильных дизайнеров из прочих фирм по всему земному шару, привлекая их к разработке новых проектов. Однако в таком дизайне хорошо просматриваются знакомые всем автомобили.

Китайские автобренды по запросам покупателей могут поменять модельную линейку. Если кажется, что у модели устарел дизайн, то китайские специалисты приступают к выпуску новой модели.

Такие машины можно приобрести с классическими атмосферными моторами и АКПП. Ещё предлагаются трехцилиндровые турбированные установки с РКПП. Моторы и КПП для «китайцев» производят на основе установок, которые проверили на немецких, а также японских машинах. В отношении новых экологичных, экономичных турбированных моторов, вариаторов и роботов на вторичке относятся насторожено.

У китайских машин довольно странно обрабатывается днище. На автозаводах антикоррозийное покрытие наносится частично. Поэтому при покупке транспортного средства из КНР следует сделать антикор в специализированных центрах. Такая услуга будет обязательно предложена дилером. Однако качество работы стоит ожидать посредственное.

В случае покупки на «вторичке» китайской машины старше пяти лет, рекомендуется поднять автомобиль на подъемнике для осмотра днища. Если транспортное средство не обрабатывалось антикором, стоит ожидать много ржавчины.

В КНР предпочитают машины корейских и японских производителей. Китайские транспортные средства приобретают, так как купить другие варианты сложней. Покупатели недовольны тем, что им навязывают «допы» за довольно большие деньги у автомобильных дилеров корейских и японских марок. При этом многие китайские автомобили можно в кредит приобрести без допоборудования либо немного выше рекомендованных розничных цен.

Главными преимуществами «китайцев» является привлекательный дизайн, а также богатая комплектация. В случае приобретения новой машины, это оказывает довольно приятное впечатление на потенциальных покупателей.

Основные проблемы в случае покупки китайских транспортных средств связаны с более дорогими кузовными элементами и запчастями. Отмечается их сложная подборка, заказ и сроки получения.