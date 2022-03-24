Новый Honda Civic стал гибридом

Компания Honda представила гибридный Civic одиннадцатого поколения для Европы. Хэтчбек получил силовую установку e:HEV от CR-V, одиннадцать подушек безопасности, широкий перечень ассистирующих систем и, впервые в истории модели, композитную дверь багажника. В продажу пятидверка поступит осенью 2022 года.

Фото: © Honda © Honda

Стратегия Honda в Европе — полный отказ от машин с обычными ДВС и замена их гибридами и электрокарами. Первым в этой истории стал Jazz. Затем японцы вывели на рынок CR-V e:HEV и, наконец, в прошлом году покупателям стал доступен HR-V e:HEV. Чтобы пазл сложился, не хватало только гибридного Civic — но теперь представлен и он. Причем с установкой, как у старшего CR-V.

Honda

Honda

Если в Соединенных Штатах Civic положены «атмосферник» 2.0 (160 л.с., 187 Нм) и «турбочетверка» 1.5 (182 л.с., 240 Нм) в паре с вариатором или шестиступенчатой «механикой», то в Европе у хэтчбека есть только система e:HEV. Это работающий по экономичному циклу Аткинсона новый бензиновый двигатель 2.0 с термическим КПД 41 процент, два электромотора, литий-ионная батарея и трансмиссия с фиксированным передаточным числом.

Комбинированная отдача установки — 184 лошадиные силы и 315 Нм крутящего момента. У кроссовера CR-V мощность чуть выше: 212 сил при том же моменте. Электрическая часть системы стала компактнее и легче. По-прежнему доступны три режимы работы (ДВС, электричество и смешанный) и четыре ездовых профиля: Eco, Normal, Sport и новый Individual. Средний расход топлива составляет пять литров на «сотню», выбросы углекислого газа — 110 граммов на километр.

От предшественника «одиннадцатый» Civic отличается увеличенной на 35 миллиметров колесной базой, расширенной задней колеей и улучшенной шумоизоляцией. В подвеске — новые шаровые опоры с низким коэффициентом трения и перенастроенные передние амортизаторы, улучшившие динамику и контроль в поворотах. Также на Civic впервые используется композитная дверь багажника, которая на 20 процентов легче обычной, и передние сиденья с развитой поддержкой, стабилизирующей всё тело.