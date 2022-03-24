Автоподставы: чего опасаться водителям на дорогах

Одним из распространенных видов мошенничества на российских дорогах являются так называемые "автоподставы". Эксперты перечислили основные виды обманов, которые распространены в России в настоящее время.
Схема может быть самой незамысловатой, так как расчет идет на стрессовое состояние потерпевшего. Например, злоумышленники догоняют автомобиль жертвы, начинают сигналить, жестикулировать и кричать, что у машины есть неисправность. После того, как водитель остановится, мошенник продолжит уверять, что увидел дым и посоветует срочно открыть капот. После этого "доброжелатели" предлагают свою помощь, например, залить масло. При этом, разумеется, за услуги придется заплатить.
Некоторые аферисты на этом не останавливаются. Они могут отвлечь водителя, создав видимость поломки, и предложить отвезти автомобиль в автосервис, где работают их подельники, пишет портал Autonews. Они, конечно же, сразу же диагностируют серьезную неисправность, для ремонта которой потребуется несколько десятков тысяч рублей.
Иногда действия преступников могут в самом деле привести к серьезным поломкам. Например, в Подмосковье на слабоосвещенных дорогах раньше подкладывали каменные глыбы. Автомобиль после наезда на скорости на такое препятствие получал серьезное повреждение и продолжать движение не мог. В этот момент "внезапно" появлялись злоумышленники на эвакуаторе, которые предлагали отвезти машину до сервиса.
Эта преступная схема рассчитана преимущественно на водителей в возрасте. В ней принимают участие как минимум три мошенника. Один из них выскакивает на машине перед автомобилем жертвы и начинает выполнять опасные маневры. В какой-то момент злоумышленник "притирает" его к припаркованным у обочины автомобилям, и когда жертва проезжает вплотную, ее догоняют и говорят, что он задел одну из машин. В это время на автомобиль жертвы второй подельник с помощью наждачной бумаги наносит повреждения, а третий сообщник, представляющийся сотрудников полиции, предлагает решить опрос на месте, заплатив за урон.
В этом случае злоумышленники едут позади автомобиля жертвы, а потом неожиданно начинают "моргать" ему, прося остановиться. Они объясняют жертве, что от его машины отлетел камень, который оставил скол на лобовом стекле их автомобиля. Потерпевшему предлагается решить вопрос на месте, заплатив всего лишь 20-50 тысяч рублей за замену стекла. Эксперты подчеркивают, что такое происшествие не относится к ДТП, так как событие произошло по обстоятельствам, независящим от водителя. Все претензии в этом случае "потерпевшим" следует направить дорожным службам.