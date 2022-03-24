Автоподставы: чего опасаться водителям на дорогах

Одним из распространенных видов мошенничества на российских дорогах являются так называемые "автоподставы". Эксперты перечислили основные виды обманов, которые распространены в России в настоящее время.

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Создание стрессовой ситуации

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Схема может быть самой незамысловатой, так как расчет идет на стрессовое состояние потерпевшего. Например, злоумышленники догоняют автомобиль жертвы, начинают сигналить, жестикулировать и кричать, что у машины есть неисправность. После того, как водитель остановится, мошенник продолжит уверять, что увидел дым и посоветует срочно открыть капот. После этого "доброжелатели" предлагают свою помощь, например, залить масло. При этом, разумеется, за услуги придется заплатить.

Поездка в "дружественный" автосервис

Некоторые аферисты на этом не останавливаются. Они могут отвлечь водителя, создав видимость поломки, и предложить отвезти автомобиль в автосервис, где работают их подельники, пишет портал Autonews. Они, конечно же, сразу же диагностируют серьезную неисправность, для ремонта которой потребуется несколько десятков тысяч рублей.

Булыжник на трассе

Иногда действия преступников могут в самом деле привести к серьезным поломкам. Например, в Подмосковье на слабоосвещенных дорогах раньше подкладывали каменные глыбы. Автомобиль после наезда на скорости на такое препятствие получал серьезное повреждение и продолжать движение не мог. В этот момент "внезапно" появлялись злоумышленники на эвакуаторе, которые предлагали отвезти машину до сервиса.

Наждачная бумага и "лжеполицейский"

Эта преступная схема рассчитана преимущественно на водителей в возрасте. В ней принимают участие как минимум три мошенника. Один из них выскакивает на машине перед автомобилем жертвы и начинает выполнять опасные маневры. В какой-то момент злоумышленник "притирает" его к припаркованным у обочины автомобилям, и когда жертва проезжает вплотную, ее догоняют и говорят, что он задел одну из машин. В это время на автомобиль жертвы второй подельник с помощью наждачной бумаги наносит повреждения, а третий сообщник, представляющийся сотрудников полиции, предлагает решить опрос на месте, заплатив за урон.

Компенсация за скол на стекле