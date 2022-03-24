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2 часа назад

В Сети показали "приборку" и мультимедиа-планшет новой Lada Vesta

Российская ГазетаРоссийская Газета

АвтоВАЗ до сих пор продолжает хранить интригу относительно салона Lada Vesta новой генерации. Старт серийного производства модели, на котором была рассекречена внешность новинки, состоялся более месяца назад. Тем не менее в Сети появляются "шпионские" материалы, которые приоткрывают завесу тайны.

В Сети показали "приборку" и мультимедиа-планшет новой Lada Vesta
Фото: скриншот с tiktok.comскриншот с tiktok.com

Пользователь TikTok под ником @seregagotmarried опубликовал короткий видеоролик, в котором демонстрируются анимация цифровой панели приборов и вертикальный планшет мультимедиа.

Приветственная заставка сопровождается показом логотипа марки. Далее на экране появляются "нарисованные" шкалы приборов: слева - тахометр, под которым расположена индикация температуры двигателя, справа - спидометр и уровень топлива под ним. Между спидометром и тахометром размещён экран, на который выводится в том числе индикация незакрытых дверей автомобиля.

скриншот с tiktok.com

Пользователи обратили внимание на сильные блики на глянцевой поверхности козырька. Здесь важно отметить, что на видео - тестовый прототип, о чём красноречиво говорит камуфляжная оклейка передней панели и дверных карт. В таком случае часть пластика салона может быть "промышленным", отличающегося по составу и текстуре от того, который будет на серийных машинах.

Ранее "РГ" публиковала патентные изображения приборной панели Lada Vesta NG в топовой и бюджетной комплектациях, также появились изображения центральной консоли с разными вариантами мультимедиа.

Поставки Lada Vesta в салоны дилеров уже осуществляются, но эти автомобили могут быть демонстрационными, предназначенными для ознакомления с продуктом как самих дистрибьюторов, так и клиентов. Другими словами, отгрузка не говорит о скором старте продаж второго поколения "Весты", особенно в ситуации, когда производство автомобилей Lada в Тольятти и Ижевске в очередной раз остановилось из-за отсутствия комплектующих.

Автоэксперт,Lada Vesta,Lada,Автоваз,
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