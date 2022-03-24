Раскрыта внешность нового BMW X7 с двухэтажной оптикой

В Сеть утекла фотография обновленного кроссовера BMW X7. Качество снимка довольно плохое, но он подтверждает, что вседорожник получит двухэтажную оптику, как у концепта XM. В будущем такая конфигурация фар, где верхние блоки отведены под ходовые огни, а дальний и ближний свет расположены чуть ниже в бампере, будет у всех старших моделей баварской марки. Ожидается, что обновленный кроссовер BMW X7 должен появиться в серии уже до конца текущего года.

Первые шпионские фотографии рестайлингового BMW X7 появились в 2020 году. На них кроссоверы были частично прикрыты камуфляжем, но весь он был сосредоточен главным образом вокруг передка и кормы. Спереди пленка скрывала новую двухэтажную конфигурацию оптики, сзади — видоизмененные бамперы и, возможно, дверь багажника. В каком стиле будет оформлен X7 позднее продемонстрировал концепт XM, причем машины с подобными стилистическими решениями пообещали вывести на дороги уже в 2022 году.

Видимая глазу часть передней оптики — это дневные ходовые огни и противотуманки. Основные расположены ниже и замаскированы тонированными рассеивателями. На XM блоки практически невидимы из-за черной центральной вставки в бампере, но на X7, судя по снимку, полностью их спрятать не удалось. Решение по уровню эпатажности сравнимо с гипертрофированными «ноздрями» на M3 или моделях 4 серии, и тоже вызывает много вопросов.