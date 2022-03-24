Советы бывалых: зачем летом включать обогрев заднего стекла

Опытные автомобилисты имеют на вооружении множество различных хитростей, связанных с эксплуатацией авто. К примеру, такую полезную зимой опцию, как обогрев заднего стекла, можно использовать и летом. Разберемся, для чего нужна эта функция в жаркий день.

Фото: Car.ru Car.ru

Большинство автовладельцев вспоминают о такой полезной опции как обогрев заднего стекла только зимой и используют ее по прямому назначению, а именно, для того чтобы очистить стекло от льда и снега. Однако система обогрева пригодится и летом, а кроме того, может понадобиться и в межсезонье.

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Стоит отметить, что обогрев задних стекол – опция простая и понятная, работает она исправно и безотказно. На заднем стекле присутствует пленка, на которой нанесены тонкие нити накаливания, запитывающиеся от бортовой электросети. При включении системы эти элементы нагреваются, удаляя наледь и снег с поверхности стекла.

В некоторых автомобилях эта функция работает в автоматическом режиме, включение осуществляется с помощью кнопки, а выключается система сама, но в бюджетных моделях обогрев включает и выключает сам водитель. Здесь самое главное вовремя выключить систему, чтобы нити накаливания не перегрелись и не сгорели. Есть такие версии, где обогреваются и боковые стекла.

В последнее время стала внедряться опция подогрева лобового стекла, внутрь которого встраиваются нити накаливания либо имеется металлизированная прослойка. Все эти элементы изготавливаются по специальным технологиям, чтобы не препятствовать обзору дороги. Поэтому нити накаливания здесь не видны. Но данная опция очень дорогая, поэтому ею оснащены не все машины. К тому же есть минус: если выйдет из строя хотя бы одна нить, менять придется всю систему, снимая при этом стекло.

Летом с помощью обогрева можно избавляться от скопившихся капель дождя на стекле, а также спасаться от конденсата. Для этого обогрев включается вместе с кондиционером, который выставляют в режим «циркуляция воздуха». На полное испарение конденсата, осевшего на стеклах, уйдет не более 15 минут времени.

Запотевать могут и фары, о том, как бороться с этой проблемой, Car.ru уже напоминал водителям.

Чистое заднее стекло – залог безопасной езды, ведь водитель должен иметь хороший обзор дороги как спереди, так и сзади. В связи с этим, очень важно содержать систему обогрева в порядке: регулярно проверять исправность, осматривать нити на целостность. Не стоит забывать и об стеклоочистителях и переводить их по сезону в летний или зимний режим.

Найти оборванную нить можно визуально, в месте разрыва не будет характерной полосы. Если проблему обнаружить не удалось, можно использовать вольтметр или омметр. Один его щуп подсоединяют к клемме плюс обогрева, другой перемещается вдоль нити со стороны отрицательной клеммы. В месте разрыва напряжение упадет до нуля.