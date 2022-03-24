Эксперт прогнозирует стабилизацию авторынка РФ к 2023 году

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков обрисовал ситуацию с кризисом на авторынке России в 2022 году. По словам Кадакова, сейчас российский авторынок очень зависим от импорта иностранных комплектующих. Иностранные запчасти используются на всех российских заводах, включая чисто российские АвтоВАЗ и УАЗ. Также российский автопром зависит от поставок полных машинокомплектов.

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Автомобили в России многие заводы собирают методом крупноузловой сборки. Также есть зависимость от импорта иностранных машин, который составляет 15% от общей доли рынка. Как заявил Максим Кадаков, Россия не является определяющим рынком ни для одной автомобильной компании, но при этом наша страна считается важным рынком сбыта.