Эксперт прогнозирует стабилизацию авторынка РФ к 2023 году

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков обрисовал ситуацию с кризисом на авторынке России в 2022 году. По словам Кадакова, сейчас российский авторынок очень зависим от импорта иностранных комплектующих. Иностранные запчасти используются на всех российских заводах, включая чисто российские АвтоВАЗ и УАЗ. Также российский автопром зависит от поставок полных машинокомплектов.
Автомобили в России многие заводы собирают методом крупноузловой сборки. Также есть зависимость от импорта иностранных машин, который составляет 15% от общей доли рынка. Как заявил Максим Кадаков, Россия не является определяющим рынком ни для одной автомобильной компании, но при этом наша страна считается важным рынком сбыта.
По прогнозу эксперта, как только наступит потепление в отношениях между странами, большинство брендов вернутся в Россию. Первыми вернутся автомобильные компании, у которых есть в России заводы. Кадаков осторожно предполагает, что до конца весны страны начнут искать способы нормализации отношений с Россией, но о стабилизации авторынка можно говорить только в 2023 году.