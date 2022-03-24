Время смены зимней резины на летнюю уже не за горами. В связи с этим у автомобилистов возникает резонный вопрос: пригодны ли прошлогодние шины для эксплуатации, сколько сезонов можно ездить на летней резине? Автоэксперты ответили на эти и другие вопросы.

Фото: РИА Новости / Антон Денисов РИА Новости / Антон Денисов

Летние шины изготавливают из жесткой резины. В отличие от зимних вариантов, такие покрышки не испытывают значительных температурных перепадов, не ездят по скользкой заснеженной дороге, поэтому характеристики в данном случае иные, другая и глубина протектора. Car.ru уже рассказывал о новых шинах, которые недавно появились в России.

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Каков срок безопасной эксплуатации летних шин? Если обратить внимание на рекомендации производителей шин, то средняя продолжительность жизни резины составляет 10 лет. Кроме временных показателей есть еще и дистанционные: безопасно ездить на одном комплекте допустимо только 60 000 километров, далее возникает риск аварийных ситуаций.

На практике шины изнашиваются гораздо быстрее, ни о каких 10 годах не может быть и речи. Уже через 5 лет эксплуатации они приходят в негодность. А если водитель предпочитает агрессивный стиль вождения, то износ наступит еще раньше – через 3 года.

Как определить степень износа летних шин? Это делается путем оценки остаточной глубины рисунка протектора. Для легковых и грузовых (массой до 3.5 тонны) автомобилей минимальная остаточная глубина узора должна быть не ниже 1.6 мм. Стандартная величина составляет от 6 до 8 мм. Для автобусов минимальный показатель – 2 мм. Подробнее о высоте протектора летних шин можно почитать здесь.

Летние шины можно проверять реже, чем зимние. Летом глубина протектора не столь важна для проходимости, как зимой. Для зимних шин показания будут иные.

Изношенность резины можно определить визуально. Наличие трещин по бокам шины говорит о том, что автомобилю приходится часто преодолевать бездорожье. Не исключен тот факт, что шины хранятся неправильно, также это может быть свидетельством неподходящего давления в шинах.

На резине не должно быть выпуклостей и грыж, которые указывают об ударах боковой частью о бордюры или другие твердые поверхности. Такие покрышки использовать нельзя. А если на протекторе присутствуют вмятины, это уже говорит о неправильной работе подвески, сход-развал не отрегулирован, поэтому амортизация недостаточная. В этом случае нужно посетить автосервис и привести подвеску в порядок. О разбалансировке колес свидетельствует стертая пятнами шина.

Зачем обращать внимание на износ шин? Перед тем, как поставить летние шины, следует их осмотреть, делается это ради безопасности. Глубина протектора связана с управляемостью транспортного средства. Чем она меньше, тем хуже шина отводит воду и грязь, что повышает риск аквапланирования, при этом еще и увеличивается тормозной путь. Глубина протектора также влияет на сцепление с дорогой. Стоит отметить и тот факт, что шины следует ставить правильно.