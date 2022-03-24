Оптимальный расход: с какой скоростью ехать, чтобы сэкономить бензин

Расход топлива - вопрос, который больше всего интересует автомобилистов. Никому не хочется переплачивать лишние средства, поэтому начинаются поиски “идеальной скорости”. Какого показателя следует придерживаться водителю, чтобы двигатель не потреблял много топлива?

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Автомобилисты с большим опытом осведомлены, что скоростной режим оказывает прямое влияние на расход горючего в двигателе. По этой причине водители пытаются обращаться за мнением экспертов и искать идеальный режим эксплуатации транспортного средства. Отсюда вытекает вопрос - какой скорости нужно придерживаться, чтобы передвигаться уверенно и не жечь много топлива?

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Практика показывает, что правильно выбранный скоростной режим позволяет экономить немало топлива. И данное утверждение применимо не только к старым машинам, но и к новым, которые оснащены современными топливными системами. По статистике, в городских условиях оптимальная скорость позволяет сохранить до 20% горючего. Если же рассматривать данное условие на шоссе, показатель может доходить до 30%. Автомобилисту остается только пересмотреть манеру вождения, чтобы добиться положительного результата.

Проблема состоит только в том, что в мире не существует единой формулы экономии топлива для всех транспортных средств. Объясняется это тем, что все автомобили оснащены разными силовыми агрегатами и коробками передач - именно эти узлы сказываются на потреблении горючего во время поездки.

Опытные автомобили советуют придерживаться определенного порядка действий. Во-первых, трогаться с места всегда нужно на низких оборотах мотора - не нужно давить на педаль газа интенсивно. Сразу после начала движения нужно перевести рычаг трансмиссии на вторую передачу. Делать это следует уже при скорости в 10 км/час. Во-вторых, во время движения необходимо придерживаться скоростного режима до 80 км/час. Как только показатель выходит за эти рамки, лобовое сопротивление воздуха стремительно увеличивается. Отмечается, что самой оптимальной скоростью для движения является 50 – 70 км/час.

Еще одно полезное правило, которого стоит придерживаться - силовой агрегат в автомобиле не должен функционировать в холостую длительное время. Несмотря на убеждения многих, двигатель в таком режиме продолжает потреблять топливо. Кроме того, автомобилистам следует полностью отказаться от резких маневров и экстренного торможения. Если транспортное средство подъезжает к светофору, лучше всего применить торможение двигателем.