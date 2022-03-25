Porsche Cayenne Coupe 2023 заметили практически без маскировки

Издание Carscoops опубликовало фотографии кроссовера Porsche 2023 модельного года практически без защитного камуфляжа. Новинка проходит дорожные испытания. Актуальное поколение Porsche Cayenne дебютировало в 2018 году, спустя год было представлена модификация Coupe. В 2023 году ожидается рестайлинг популярного премиального кроссовера.

Фото: Carscoops Carscoops

Carscoops

После обновления Porsche Cayenne получит новую оптику, задние фонари, другие бамперы. После рестайлинга в салоне Porsche Cayenne появится новый переключатель коробки передач, в виде небольшого джойстика, как у Porsche 911.

Carscoops