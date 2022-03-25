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33 минуты назад

Кроссовер Porsche Cayenne Coupe 2023 заметили практически без маскировки

Южный автомобильЮжный автомобиль

Издание Carscoops опубликовало фотографии кроссовера Porsche 2023 модельного года практически без защитного камуфляжа. Новинка проходит дорожные испытания. Актуальное поколение Porsche Cayenne дебютировало в 2018 году, спустя год было представлена модификация Coupe. В 2023 году ожидается рестайлинг популярного премиального кроссовера.

Porsche Cayenne Coupe 2023 заметили практически без маскировки
Фото: CarscoopsCarscoops
Carscoops

После обновления Porsche Cayenne получит новую оптику, задние фонари, другие бамперы. После рестайлинга в салоне Porsche Cayenne появится новый переключатель коробки передач, в виде небольшого джойстика, как у Porsche 911.

Carscoops

Также появится новая мультимедийная система и полностью цифровая приборная панель. Скорее всего для нового Cayenne будут доступны двигатели V6 и V8, а также гибридная силовая установка. Мощность двигателя версии Cayenne Turbo могут увеличить до 630 лошадиных сил.

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