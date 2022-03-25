Porsche Cayenne Coupe 2023 заметили практически без маскировки

Издание Carscoops опубликовало фотографии кроссовера Porsche 2023 модельного года практически без защитного камуфляжа. Новинка проходит дорожные испытания. Актуальное поколение Porsche Cayenne дебютировало в 2018 году, спустя год было представлена модификация Coupe. В 2023 году ожидается рестайлинг популярного премиального кроссовера.
После обновления Porsche Cayenne получит новую оптику, задние фонари, другие бамперы. После рестайлинга в салоне Porsche Cayenne появится новый переключатель коробки передач, в виде небольшого джойстика, как у Porsche 911.
Также появится новая мультимедийная система и полностью цифровая приборная панель. Скорее всего для нового Cayenne будут доступны двигатели V6 и V8, а также гибридная силовая установка. Мощность двигателя версии Cayenne Turbo могут увеличить до 630 лошадиных сил.