Слова «бюджетный автомобиль» придется забыть?

— Удивительной является в целом текущая цена автомобилей, но тут надо понимать, что мы имеем в виду под удивительным. Понятно было, что в связи с приостановкой поставок и что рубль по отношению к доллару стал значительно дешевле, что цены на автомобили изменятся, но все равно, условно, «Гранту» больше, чем за 700 тысяч рублей увидеть не то что прямо это такой несколько шок, а это мы говорим только о ценах по прайсу а реальная цена у дилеров, там как получится.