Слова «бюджетный автомобиль» придется забыть?

В условиях санкций и приостановки деятельности зарубежных брендов ощутимо вырастет цена даже на самые дешевые отечественные автомобили, а также на запчасти к импортным. Сколько времени авторынок будет привыкать к новым условиям?
Портал Autonews составил каталог автомобилей, которые сейчас можно приобрести в столичных автосалонах. Реальные цены существенно отличаются от прайсов на официальных сайтах дилеров. И базовых моделей нет в наличии.
Самая дешевая модель прямо сейчас — это Lada Granta. Официальная цена — чуть менее 800 тысяч рублей. Реальная — почти миллион двести.
На втором месте Lada Xray — за 1 106 900 рублей по официальному прайсу и полтора миллиона в салоне.
На третьем — прошлогодний Renault Logan за 1,6 млн. И это самая дешевая иномарка на сегодня.
Hyundai Solaris чуть дешевле «Весты», и то и другое можно купить сегодня за миллион 700 тысяч рублей.
«Ниву» предлагают за 1,8 млн. Самый популярный кроссовер на российском рынке Hyundai Creta на механике — от 2 100 000 рублей.
Самый бюджетный кроссовер китайской марки Geely — Coolray — в базовой версии Comfort сейчас можно найти в большинстве дилерских центров Москвы. Переднеприводный автомобиль со 150-сильным мотором и вариатором в торговых компаниях оценили примерно в 2 500 000 рублей.
В условиях санкций и ухода зарубежных брендов, больше всего шокируют цены дилеров на продукцию отечественного автопрома, признается главный редактор Autonews Николай Загвоздкин:
— Удивительной является в целом текущая цена автомобилей, но тут надо понимать, что мы имеем в виду под удивительным. Понятно было, что в связи с приостановкой поставок и что рубль по отношению к доллару стал значительно дешевле, что цены на автомобили изменятся, но все равно, условно, «Гранту» больше, чем за 700 тысяч рублей увидеть не то что прямо это такой несколько шок, а это мы говорим только о ценах по прайсу а реальная цена у дилеров, там как получится.
— Правильно ли мы понимаем, что Renault Logan — это самая дешевая иномарка?
— На текущий момент это так.
— Что сейчас из того, что есть в наличии самое дорогое?
— Цена по прайсу сейчас очень часто отличается от реальной цены, за которую дилер готов отдать автомобиль. Я недавно слышал, что в наличии в одном из салонов есть «Майбахи» до сих пор, я думаю, это один из самых дорогих автомобилей, которые есть в наличии у дилеров.
О том, какие перспективы ждут отечественных автомобилистов, говорит автоэксперт Артем Бобцов:
«Перспективы печальные. Судя по всему, «АвтоВАЗ» в пожарном движении будет пытаться заменить импортные комплектующие на локализованные. Это сделать можно достаточно оперативно на «Грантах». Затем, наверное, дойдет очередь до «Весты», но я думаю, что это произойдет не раньше, чем через год. Соответственно, если Renault все-таки выйдет из капитала, прекратит свое участие в СП с «АвтоВАЗом», заберет свои комплектующие, свои платформы, то максимум, что мы сможем в этом году из новых автомобилей выпускать в России, это «Гранты», и то без каких-то опций, где завязаны импортные комплектующие, оборудование.
Это будет дорого, автомобиль станет роскошью для подавляющего большинства нашего населения, любой автомобиль. Соответственно, «Гранта», по всей видимости, может дотянуться до отметки в 700-800 тысяч рублей уже в обозримой перспективе, а до конца года и до миллиона рублей, если все пойдет так, как идет сейчас, поскольку логика очень простая, придется запускать заново производство деталей, которые сейчас завозятся, а это производство будет небольшим, а когда производство производит мало деталей, эти детали очень дорогие.
Сама по себе Lada вырастет в цене, несмотря на то, что вроде бы прямых предпосылок к этому не будет, и от курса валют она никак не зависит. Все, что нам светит, это новые корейцы, новые китайцы, причем тоже далеко не самые дорогие, и теоретически люди смогут позволить себе новые Lada Granta и отчасти «Весты», ну и старушка «Нива» будет продолжать оставаться в строю еще неизвестно сколько времени, потому что ее зависимость от импорта минимальная».
Большинство опрошенных Autonews дилерские центров предупреждали о сокращении доступного количества моделей и дальнейшем повышении цены на автомобили в конце марта — начале апреля.