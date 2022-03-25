После каких поломок от автомобиля нужно сразу избавляться

Эксперты рассказали о поломках, после обнаружения которых от автотранспорта лучше сразу избавиться.

Фото: Илья Щербаков/ТАСС Илья Щербаков/ТАСС

Транспортные средства могут ломаться и это свойственно для любого вида техники. Сегодня предоставляется довольно достойный уровень сервисного обслуживания, позволяющего устранить практически любого рода неисправности.

Видео дня

Но имеют место также поломки, которые не позволят привести автотранспорт в норму даже после качественных ремонтных работ. В данном случае лучше продать такой автомобиль. Специалисты рассказали о главных проблемах.

Нарушение кузовной геометрии. Кузов представляет собой самую дорогую часть авто. Большой проблемой является нарушение кузовной геометрии. Машина обладает определённой, точно рассчитанной силовой структурой. В случае сильного удара, силовая клетка машины с большой вероятностью будет нарушена. При этом кузов может «повести». В дальнейшем даже в случае дорогостоящей процедуры «вытягивания», транспортное средство утратит свою прочность. По причине нарушения геометрии, в худшую сторону изменяются характеристики управляемости/подвески. В данном случае лучше продать деформированный автомобиль.

Поломки/дефекты автоматической КПП. «Автомат» удобен и эффективен в управлении, однако он обладает сложным строением. По этой причине ремонт этого агрегата является довольно дорогим. Любые серьёзные поломки АКПП обойдутся автовладельцу не меньше чем в 1000 долл. Поэтому будет проще продать машину, как только начали проявляться подобные проблемы. Это выйдет в итоге дешевле, а автомобилисту будет меньше головной боли.

Поломки мотора. Силовой агрегат представляет собой очень сложный и дорогой механизм. Основные признаки того, что мотор нуждается в капремонте, выражаются в повышенном потреблении масла, сизом либо черном дыме из выхлопной трубы, потере антифриза, высоком расходе горючего. Капитальный ремонт занимает довольно много времени и нервов. Ряд некоторых поломок требуют осуществление замены почти всего силового агрегата. К примеру, речь ведётся о поведенном блоке цилиндров либо трещинах в нем. Конечно же, транспортное средство с такими проблемами будет непросто продать. Однако это будет более простым и выгодным решением сложившейся проблемы, чем осуществлять капремонт двигателя.