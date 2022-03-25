После каких поломок от автомобиля нужно сразу избавляться

Эксперты рассказали о поломках, после обнаружения которых от автотранспорта лучше сразу избавиться.
Транспортные средства могут ломаться и это свойственно для любого вида техники. Сегодня предоставляется довольно достойный уровень сервисного обслуживания, позволяющего устранить практически любого рода неисправности.
Но имеют место также поломки, которые не позволят привести автотранспорт в норму даже после качественных ремонтных работ. В данном случае лучше продать такой автомобиль. Специалисты рассказали о главных проблемах.
Нарушение кузовной геометрии. Кузов представляет собой самую дорогую часть авто. Большой проблемой является нарушение кузовной геометрии. Машина обладает определённой, точно рассчитанной силовой структурой. В случае сильного удара, силовая клетка машины с большой вероятностью будет нарушена. При этом кузов может «повести». В дальнейшем даже в случае дорогостоящей процедуры «вытягивания», транспортное средство утратит свою прочность. По причине нарушения геометрии, в худшую сторону изменяются характеристики управляемости/подвески. В данном случае лучше продать деформированный автомобиль.
Поломки/дефекты автоматической КПП. «Автомат» удобен и эффективен в управлении, однако он обладает сложным строением. По этой причине ремонт этого агрегата является довольно дорогим. Любые серьёзные поломки АКПП обойдутся автовладельцу не меньше чем в 1000 долл. Поэтому будет проще продать машину, как только начали проявляться подобные проблемы. Это выйдет в итоге дешевле, а автомобилисту будет меньше головной боли.
Поломки мотора. Силовой агрегат представляет собой очень сложный и дорогой механизм. Основные признаки того, что мотор нуждается в капремонте, выражаются в повышенном потреблении масла, сизом либо черном дыме из выхлопной трубы, потере антифриза, высоком расходе горючего. Капитальный ремонт занимает довольно много времени и нервов. Ряд некоторых поломок требуют осуществление замены почти всего силового агрегата. К примеру, речь ведётся о поведенном блоке цилиндров либо трещинах в нем. Конечно же, транспортное средство с такими проблемами будет непросто продать. Однако это будет более простым и выгодным решением сложившейся проблемы, чем осуществлять капремонт двигателя.
Утопленное авто. В данном случае транспортное средство может получить массу всевозможных серьёзных проблем. Самая важная из них заключается в восстановлении электроники «утопленника». В современных машинах её очень много, и она является довольно сложной. Ещё нужно отыскать действительно хорошего высококвалифицированного мастера-электрика. Подмокшая электрика автотранспорта скорее всего будет давать сбои. Ремонт можно проводить, если негативному влиянию подвергается отдельная цепь. В «утопленнике» негативному воздействию подвержена вся электрика. В итоге её практически невозможно полностью отремонтировать.