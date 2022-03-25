Рост цен на автомобили в России замедлился

Аналитики узнали, как изменились цены на новые и подержанные машины в период с 14 по 22 марта. Исследование "Авто.ру" есть в распоряжении "РГ".

Фото: АвтоВАЗ АвтоВАЗ

Оказалось, что средняя цена новых автомобилей выросла на 2,3%, до 5,1 млн рублей. Напомним, с 15 февраля по 13 марта средняя стоимость на них выросла на 60%. Относительно 15 февраля новые автомобили стали дороже на 65%.

На вторичном рынке за исследуемый период машины подорожали на 2,3%, их средняя цена на классифайде теперь - почти 1,2 млн рублей. При этом ожидаемо, что у дилеров подержанные машины самые дорогие - дороже 1,8 млн рублей, и с 14 марта этот показатель не изменился. Самые доступные машины в среднем по 940 тысяч рублей - у частных продавцов, но они подорожали сильнее всего за исследуемый период: в среднем, на 3,6%. Предложения профессиональных продавцов немного дороже - почти 1 млн рублей (плюс 2,9%).

Относительно 15 февраля (до начала существенных изменений на рынке) в среднем цены выросли на 19,1%: дилеры повысили цены на свои предложения на 23,3%, профессиональные продавцы - на 16,9%, частные продавцы - на 16,3%.

Несмотря на сложности с поставками и выпуском новых автомобилей, количество предложений с 14 марта выросло - на 21%, а с начала месяца - вдвое. После резкой просадки (-43%) в конце февраля этот показатель стабильно растет в течение марта.

Количество предложений о продаже автомобилей с пробегом с 14 по 22 марта значительно не изменилось.