Как выбрать неоригинальное моторное масло

При обслуживании автомобиля допускается использование как оригинального, так и неоригинального моторного масла стороннего бренда. Основным критерием в выборе жидкости является соответствие ее характеристик допускам, указанным в руководстве по эксплуатации машины.

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"Неоригинальные жидкости можно использовать на свой страх и риск. Заливать нужно только рекомендованные производителем масла", – советует автоэксперт Алексей Хресин в беседе с iReactor. Он подчеркнул, что в мануале, как правило, указывается множество различных масел, но главное, чтобы имелся эксплуатационный допуск завода изготовителя.

По словам Хресина, если какой-то определенной жидкости нет в магазине, то ее можно заменить другой, указанной в руководстве. В крайнем случае, допускается использование альтернативного лубриканта с такими же характеристиками.

Эксперт также посоветовал принимать во внимание эксплуатационную разницу между высокотемпературной и низкотемпературной вязкостью масла, пишет портал Tarantas news. Следует по возможности остерегаться подделок, так как даже при регулярной и своевременной замене они могут довести двигатель до капитального ремонта.