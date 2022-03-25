Как выбрать неоригинальное моторное масло

При обслуживании автомобиля допускается использование как оригинального, так и неоригинального моторного масла стороннего бренда. Основным критерием в выборе жидкости является соответствие ее характеристик допускам, указанным в руководстве по эксплуатации машины.
"Неоригинальные жидкости можно использовать на свой страх и риск. Заливать нужно только рекомендованные производителем масла", – советует автоэксперт Алексей Хресин в беседе с iReactor. Он подчеркнул, что в мануале, как правило, указывается множество различных масел, но главное, чтобы имелся эксплуатационный допуск завода изготовителя.
По словам Хресина, если какой-то определенной жидкости нет в магазине, то ее можно заменить другой, указанной в руководстве. В крайнем случае, допускается использование альтернативного лубриканта с такими же характеристиками.
Эксперт также посоветовал принимать во внимание эксплуатационную разницу между высокотемпературной и низкотемпературной вязкостью масла, пишет портал Tarantas news. Следует по возможности остерегаться подделок, так как даже при регулярной и своевременной замене они могут довести двигатель до капитального ремонта.
Владельцы автомобилей склонны доверять советам дилеров, мнениям многочисленных экспертов или просто более опытным водителям. Увы, это не гарантирует защиту от частых ошибок, которые допускают автомобилисты.