Раскрыта линейка двигателей нового Ford Ranger

Компания Ford раскрывает подробности о новом Ranger для экспортных рынков. Модель уже доступна для заказа в Таиланде по цене от 27,7 тысячи долларов, до конца года пикапы поступят в продажу в других странах Азии, а следом настанет очередь Европы. Новинку предложат с несколькими дизельными моторами и топовым бензиновым EcoBoost V6 3.0 для «заряженной» версии Raptor.

Фото: © Ford Australia © Ford Australia

Базовая дизельная «турбочетверка» 2.0 EcoBlue осталась в строю: версия с одним турбокомпрессором выдает 170 лошадиных сил, а более мощный вариант с двумя компрессорами — 210 сил. В первом случае пару двигателю составляет «механика» либо шестидиапазонный автомат, привод — задний или жестко подключаемый полный. Во втором случае мотор работает в тандеме с десятидиапазонной автоматической коробкой передач.

На ступень выше разместился трехлитровый агрегат V6, который пришел на смену прежнему рядному дизельному мотору объемом 3,2 литра. На Ranger (а такой двигатель предложен и для F-150) он выдает 250 лошадиных сил, работает с автоматом с 10 ступенями и постоянным полным приводом. Опционально для такого пикапа можно заказать блокировку заднего дифференциала.

Ford Australia

Ford Australia

Ford Australia

Для экстремального Ranger Raptor заявлен пока только бензиновый битурбомотор EcoBoost V6 3.0, который в зависимости от рынка будет развивать 288 либо 397 лошадиных сил. Коробка все та же — десятиступенчатый автомат, привод — постоянный полный, с понижающей передачей и блокировкой переднего и заднего межколесных дифференциалов. Позже такой пикап станет доступен и с дизельным агрегатом.