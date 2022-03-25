Раскрыта линейка двигателей нового Ford Ranger

Компания Ford раскрывает подробности о новом Ranger для экспортных рынков. Модель уже доступна для заказа в Таиланде по цене от 27,7 тысячи долларов, до конца года пикапы поступят в продажу в других странах Азии, а следом настанет очередь Европы. Новинку предложат с несколькими дизельными моторами и топовым бензиновым EcoBoost V6 3.0 для «заряженной» версии Raptor.
Базовая дизельная «турбочетверка» 2.0 EcoBlue осталась в строю: версия с одним турбокомпрессором выдает 170 лошадиных сил, а более мощный вариант с двумя компрессорами — 210 сил. В первом случае пару двигателю составляет «механика» либо шестидиапазонный автомат, привод — задний или жестко подключаемый полный. Во втором случае мотор работает в тандеме с десятидиапазонной автоматической коробкой передач.
На ступень выше разместился трехлитровый агрегат V6, который пришел на смену прежнему рядному дизельному мотору объемом 3,2 литра. На Ranger (а такой двигатель предложен и для F-150) он выдает 250 лошадиных сил, работает с автоматом с 10 ступенями и постоянным полным приводом. Опционально для такого пикапа можно заказать блокировку заднего дифференциала.
Для экстремального Ranger Raptor заявлен пока только бензиновый битурбомотор EcoBoost V6 3.0, который в зависимости от рынка будет развивать 288 либо 397 лошадиных сил. Коробка все та же — десятиступенчатый автомат, привод — постоянный полный, с понижающей передачей и блокировкой переднего и заднего межколесных дифференциалов. Позже такой пикап станет доступен и с дизельным агрегатом.
Уточняется, что в некоторых странах новый Ford Ranger предложат в том числе с наддувным четырехцилиндровым двигателем, который работает на бензине, однако его характеристики пока не обнародованы.