Что надо сделать сразу после покупки б/у автомобиля

В последнее время, по причине финансовых трудностей, российские автолюбители стали всё больше приобретать авто на вторичных авторынках. Эксперты решили рассказать какие ключевые процедуры следует провести с подержанной машиной, после того, как её пригнали с рынка.

Замена масел. Для продления ресурса силового агрегата следует регулярно осуществлять замену масла. Это лучше делать каждые 15 тыс. км. Автолюбитель не может наверняка знать, когда в только что приобретённом подержанном автомобиле производилась замена масла. Зачастую в транспортном средстве, которое собираются выставить на продажу, не меняют технические жидкости, даже если их срок эксплуатации уже истёк. Вследствие этого, после покупки такой машины, нужно заменить старое масло на новое. По заявлению экспертов, очень важно осуществлять заливку той технической жидкости, которая соответствует требованиям автопроизводителя по определённой модели. Аналогичная ситуация обстоит с коробкой передач. В особенности это касается АКПП. Бывают случаи, когда в ней ранее вообще не меняли смазку. Так как ремонт КПП является очень дорогим, лучше в этом случае не рисковать, а осуществлять своевременную заливку масла.

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Привод ГРМ. По причине обрыва ремня ГРМ часто происходит поломка поршней и клапанов. Из-за этого силовой агрегат приходится подвергать капремонту. Если отсутствует информация, когда в авто последний раз осуществлялась замена ремня и натяжных роликов, лучше произвести их замену сразу после приобретения машины.Фильтры. Продавцы редко меняют на реализуемых авто фильтры. Речь идёт о воздушных, масляных, салонных и топливных вариантах. Вследствие этого, после покупки машины, их нужно поменять. Жидкости. От качества охлаждающей жидкости в моторе зависит его работоспособность, а также надежность охлаждающей системы в зимний период. В отличии от прочих жидкостей, качество «тормозухи» можно проверить. Расцветка качественной такой тех.жидкости должна быть коричневой. Уровень влажности «тормозухи» проверяется при помощи оптического измерителя преломления и температуры кипения.

АКБ. Аккумуляторная батарея является очень важной деталью, которая может выйти из строя в неподходящие моменты, особенно в зимний период. После приобретения подержанного авто, АКБ следует зарядить, а также проверить дату производства. Аккумулятор старше пяти лет лучше заменить. Подвеска. Первая же поездка на авто поможет выявить возможные проблемы с подвеской. Речь идёт об изношенных шарнирах, стойках стабилизатора, сайлент-блоках, втулках стабилизатора, опорных подшипниках. Но если стук отсутствует, это не означает, что ходовая в порядке. Так, при неверных углах развала/схождения наблюдается чрезмерный износ резины. Возможны разрывы пыльников ШРУСов. Поэтому после приобретения машины лучше провести полный осмотр ходовой.