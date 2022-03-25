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42 минуты назад

Стоит ли менять резину на этих выходных

Мария Иванова

На дворе уже конец марта, и автомобилисты задаются вопросом — а не пора ли поменять резину? Летние покрышки необходимо надевать, когда на улице установится стабильная температура от плюс 5 градусов. При более холодной погоде резина "дубеет", что может привести к неприятным последствиям. "Рамблер" изучил прогноз в крупнейших городах России на предстоящие выходные, чтобы разобраться, надо ли водителям спешить в шиномонтаж уже сейчас.

Стоит ли менять резину на этих выходных
Фото: Алексей Майшев / РИА НовостиАлексей Майшев / РИА Новости

Москва

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В столице на этих выходных разыграется "синоптическая драма", рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. В субботу должно выпасть более 20% месячной нормы осадков, а воскресенье ожидаются сильный ветер и гололед. В последний день недели в Москву вернется зима.

"Под утро ударят морозцы до 0 — минус 5, днем не выше минус 4 — плюс 1. Автомобилисты уже в ночь с субботы на воскресенье рискуют попасть на гололедицу толщиной от 0,5 до 3 миллиметров", — сообщил Тишковец.

Московским автолюбителям явно не стоит торопиться со сменой покрышек.

Санкт-Петербург

В городе на Неве синоптики обещают в субботу плюс 2 градуса днем, плюс 3 ночью и дождь со снегом. В последний день недели ожидается минус 2 днем, минус 7 ночью, выпадет снег. Для смены резины рановато, как и в Москве.

Новосибирск

Крупнейший город Западной Сибири своих жителей погодой тоже не побалует. На выходных там ожидаются отрицательные температуры. Все сутки субботы воздух не прогреется выше минус 1 градуса и пройдет снег. В воскресенье днем будет еще холоднее: днем минус 2, а ночью — минус 14. Явно не стоит торопиться со сменой шин.

Екатеринбург

Жителям столицы Урала тоже пока нет смысла бежать в шиномонтаж. В субботу в Екатеринбурге будет минус 2 днем и минус 14 ночью. В воскресенье ожидается днем плюс 3, а ночью — минус 7 градусов. Осадков не предвидится.

Казань

В Казани будет теплее: в субботу плюс 4 днем и минус 2 ночью, в воскресенье дневная температура составит плюс 3, а ночная — плюс 2 градуса. В оба выходных дня возможен снег. Время ставить летнюю резину еще не пришло.

Автоэксперт,Евгений Тишковец,
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