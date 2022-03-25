Автомобиль ведет в сторону: в чем причина и как ее устранить

Когда машина уходит с траектории движения, выяснение причин не терпит отлагательств. Нередко проблему удается устранить малой кровью, но иногда требуется серьезный ремонт.

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Начнем с того, что перед поиском неисправностей следует убедиться, что автомобиль действительно тянет в сторону, приотпустив руль в движении. Учтите, что проверку следует проводить на прямом участке дороги с ровным покрытием. Обнаружив же уход с курса, последовательно ищем неисправности.

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Достаточно часто виновниками увода автомобиля с траектории являются проблемы с колесами. Причем, пожалуй, самый распространенный случай - это нарушение балансировки. Если вы, к примеру, ездили по "пересеченке" и управляемые колеса попадали в ямы на приличной скорости, этого вполне могло хватить для нарушения баланса. Медлить с визитом в шиномонтаж в таком случае не следует по той причине, что возникает опасность разрушения подшипника ступицы, равно как неисправности в работе подвески и рулевого управления.

Не менее часто проблему провоцирует состояние покрышек передних колес, и в частности - их неравномерный износ, а также большая разница в уровне накачки шин. Для справки - при движении автомобиль будет тянуть в сторону приспущенного колеса, если разница в давлении покрышек больше, чем 0,5 атмосфер.

Отдельная статья - когда увод с курса отмечается при замедлении. Здесь сразу следует заподозрить неисправности тормозной системы. Первое, на что следует обратить внимание, - это тормозные суппорты. Для проверки после продолжительной езды потрогайте поочередно диски колес. Если какой-то из дисков окажется горячее остальных, скорее всего, подклинивает или и вовсе закис тормозной суппорт. Как правило, это происходит из-за невозвращения гидравлического цилиндра.

С балансировкой, накачкой и суппортами все в порядке, а машину все равно уводит с курса? В этом случае следует отправиться на сервис. Нередко проблема уходит после проведения сход-развала, иначе говоря, регулировки углов установки колес, от которых напрямую зависит управляемость.

В то же время, если речь идет о подержанной, часто эксплуатирующейся машине, имеет смысл проверить, живы ли элементы подвески. Изъянов здесь может быть, увы, немало - разбитая шаровая опора, сломанная стойка стабилизатора, изношенная втулка, порванный сайлентблок, а также неисправности пружин и амортизаторов.

Еще один виновник уводов - подшипник ступицы. Заподозрить его в провоцировании уводов машины с курса можно, прислушавшись к поведению авто во время движения. Неисправный подшипник будет характерно подвывать. Также, если при прокручивании вывешенного колеса ощущается люфт и ощутимое затруднение движения, виновник опять-таки найден.

Очень частой причиной увода машины с курса является также люфт в рулевом механизме.

Прежде всего следует проверить, не изношены ли наконечники рулевой тяги, которая представляет собой шаровый шарнир, соединяющий рулевую рейку и поворотный кулак колеса. Если деталь изношена, создается люфт, и авто тянет в сторону. Помните, что после замены детали потребуется отрегулировать развал-схождение. Не лишним будет проверить также саму рейку, которая выдаст неисправность характерным стуком.