Цифровую «приборку» и планшет новой Lada Vesta показали на видео

То, как будет выглядеть новая цифровая панель приборов и вертикальный планшет Lada Vesta NG, уже не является секретом — шпионские фотографии гуляют по Сети с прошлого года, а недавно оба элемента показали на патентных изображениях. Однако видео с работой систем появилось только сейчас — его публикует портал «Лада.Онлайн» с пометкой о том, что в ролике запечатлен тестовый автомобиль.

Фото: © seregagotmarried / TikTok © seregagotmarried / TikTok

Судя по видео, приборная панель включается с анимацией Lada, которая занимает несколько секунд, потом на экране появляются индикаторы, шкалы спидометра и тахометра, выполненные в фирменном оранжевом цвете российской марки. На вертикально ориентированном планшете можно заметить в нижней части горизонтальное меню, а на главный экран выводятся часы, подключенные по Bluetooth устройства и навигация. Известно, что виртуальная «приборка» и планшет будут доступны только для самых дорогих версий модели.

На некоторых деталях интерьера осталась камуфляжная пленка, что подтверждает версию о тестовом автомобиле. Не исключено, что дизайн некоторых систем может в отличаться от «товарной» версии.

В середине марта в открытой базе Роспатента появились изображения щитка приборов с цветным TFT-дисплеем, который, предположительно, будет устанавливаться на новую Vesta. Графика несколько отличается от той, которая продемонстрирована на видео. Патентообладателем была указана компания «Итэлма» — разработчик и производителем электронных решений для автотранспорта, который много лет выпускает различную электронику для моделей Lada.