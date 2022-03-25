Ямы на столичных дорогах будет искать нейросеть

Весной на московских дорогах часто можно встретить ямы и выбоины. Если ранее отслеживали ситуацию дорожные лаборатории, инспектора, да и сами москвичи, писавшие жалобы на портал "Наш город", то сейчас к поиску неровностей подключили искусственную нейронную сеть. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе ГКУ "Новые технологии управления".
Сезонность появления неровностей не случайна. Связано это с частыми ночными переходами через 0 градусов: если в асфальте была маленькая трещинка, днем в нее попадает вода из-за таяния снега, а ночью вода замерзает, разрушая асфальтовое покрытие. Это часто становится причиной ДТП и повышает травмоопасность для пешеходов на тротуарах и дворовых территориях. Находить такие неровности помогает нейросеть, применяемая в системе столичного мониторинга ЦАФАП (Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений). Столичные видеокамеры отслеживают тысячи городских территорий, нейросеть выявляет на снимках все неровности покрытия. Данные отсматривают операторы ЦАФАП.
"Погрешность при выявлении нарушений с помощью искусственного интеллекта составляет не более 2%. Большое количество выявляемых ям приходится на весенний и осенний периоды. Именно в эти сезоны цифровой контролер помогает оперативно выявить недочеты и избежать чрезвычайных ситуаций на дорогах", - рассказал "РГ" Александр Пищелко, руководитель ГКУ "Новые технологии управления", ответственного за развитие проекта ЦАФАП.
Так, с начала года искусственный интеллект помог выявить более 20 процентов случаев повреждения дорожного покрытия или 277 ям из 1,3 тысячи. Информация о выявленных нарушениях оперативно передается для проведения ямочного ремонта в ответственную организацию. Специалисты выезжают на место, вырезают "карту" - правильный по форме многоугольник в асфальтовом покрытии - чистят и сушат поверхность, а затем заделывают специальной смесью. На ремонт АБП московских дорог и улиц у эксплуатирующей организации есть одни сутки, на дворовой территории - трое суток. При наступлении контрольного срока оператор Центра с помощью камеры производит перепроверку, если нарушение не устранено или ремонт выполнен с нарушением технологии - такое нарушение направляется в ОИВ следующего уровня.