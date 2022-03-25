Ямы на столичных дорогах будет искать нейросеть

Весной на московских дорогах часто можно встретить ямы и выбоины. Если ранее отслеживали ситуацию дорожные лаборатории, инспектора, да и сами москвичи, писавшие жалобы на портал "Наш город", то сейчас к поиску неровностей подключили искусственную нейронную сеть. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе ГКУ "Новые технологии управления".

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сезонность появления неровностей не случайна. Связано это с частыми ночными переходами через 0 градусов: если в асфальте была маленькая трещинка, днем в нее попадает вода из-за таяния снега, а ночью вода замерзает, разрушая асфальтовое покрытие. Это часто становится причиной ДТП и повышает травмоопасность для пешеходов на тротуарах и дворовых территориях. Находить такие неровности помогает нейросеть, применяемая в системе столичного мониторинга ЦАФАП (Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений). Столичные видеокамеры отслеживают тысячи городских территорий, нейросеть выявляет на снимках все неровности покрытия. Данные отсматривают операторы ЦАФАП.

Видео дня

"Погрешность при выявлении нарушений с помощью искусственного интеллекта составляет не более 2%. Большое количество выявляемых ям приходится на весенний и осенний периоды. Именно в эти сезоны цифровой контролер помогает оперативно выявить недочеты и избежать чрезвычайных ситуаций на дорогах", - рассказал "РГ" Александр Пищелко, руководитель ГКУ "Новые технологии управления", ответственного за развитие проекта ЦАФАП.