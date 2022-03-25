Новый Peugeot 408 сфотографировали на дороге

Совместное предприятие Dongfeng-Peugeot готовится к запуску в Китае нового, третьего поколения модели 408. В распоряжении местных СМИ оказались фотографии тестового прототипа будущего седана, который был замечен во время испытаний на дорогах общего пользования: автомобиль полностью скрыт под черной тканью (ей затянуты даже диски), однако некоторые выводы о дизайне экстерьера уже можно сделать. Журналисты уточняют, что новинка будет продаваться параллельно с моделью второго поколения, которая останется в строю, но сменит название.

Фото: © Dongfeng-Peugeot © Dongfeng-Peugeot

Снимки закамуфлированного прототипа распространил сам Peugeot. Судя по фотографиям, со сменой поколения 408-й сохранит трехобъемный кузов, получит новую оптику в стиле современных автомобилей европейской марки, а спереди под тканью выделяются очертания больших ниш, в которых, вероятно, разместят противотуманки. Третьей генерации Peugeot 408 прочат трех- и четырехцилиндровые турбомоторы.

По предварительным данным, дебют модели состоится в ближайшие месяцы.

Dongfeng-Peugeot

Что же касается 408-го второго поколения, то он сменит марку — его будут продавать под суббрендом Fukang, который принадлежит Dongfeng, и присвоят индекс ES600. Под этой маркой в КНР выпускаются бюджетные электромобили, и экс-408 не станет исключением: его оснастят 150-сильным электромотором, установленным на передней оси, который будет питать батарея емкостью 53,6 киловатт-часа. На одном заряде седан будет проезжать 430 километров по циклу NEDC. Fukang ES600 появится у местных дилеров уже этой весной, но цены пока не обнародованы.

Dongfeng / Fukang ES600 на базе Peugeot 408 второго поколения

Dongfeng / Fukang ES600 на базе Peugeot 408 второго поколения