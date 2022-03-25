Народные лайфхаки: что можно делать с номерными знаками

Мы решили разобраться, можно ли подкрашивать номера авто, чтобы потом не было негативных последствий. Помимо этого, рассмотрели некоторые лайфхаки с номерными знаками автотранспорта.

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Номерной знак транспортных средств является важным элементом конструкции любого авто. Представители полиции его используют для опознаний машин. По отношению к порядку применения автомобильных номеров действует ряд довольно жёстких требований. Однако это обстоятельство в итоге не препятствует возникновению странных и интересных лайфхаков от народа.

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Автолюбители часто интересуются, можно ли на автостоянке осуществлять съём либо замену номерного автомобильного знака. Некоторые водители считают, что транспортное средство без номеров не оштрафуют и не эвакуируют. Однако на самом деле это не так. Если снять данный элемент авто, его обязательно эвакуируют по причине решений антитеррористического специального комитета.

Если автомобилист решит воспользоваться «игрушечными» номерными знаками, это приведёт к эвакуации автотранспорта. Ещё автомобилисту придётся ответить перед законом по статье, предполагаемой заведомое скрытие либо замену номерных знаков авто.

Следующим вопросом является преднамеренное «прикрытие» номерных знаков авто. Довольно долгое время ряд автомобилистов пользовались так называемым «стеклянным глазом». Водители технично прикрывали часть автомобильного номера с помощью инородных различных предметов, чтобы скрыть его от аппаратуры ДПС.

Зачастую водители прикрывали номера своих авто так, будто бы это случилось абсолютно случайно. Речь идёт о листьях с деревьев, целлофановых пакетах, обрывках бумаг. Данные перечисленные предметы в действительности «работали», но недолго. Это сошло на нет, когда в городах начали появляться пешие специальные инспекторы, которые использовали фотокамеры.

Для некоторых автолюбителей интересным вопросом является подкраска номеров. По заявлению экспертов, замена и обновление автомобильных номерных знаков связана с большими тратами. При этом возникает вопрос, касающийся законности данных действий. Закон на такой вопрос не может дать однозначного ответа. В свою очередь номерные знаки должны соответствовать ГОСТу Р 50577-93. Но в нём говорится только о внешнем виде знака. При этом отсутствует информация о самостоятельном его подкрашивании. В свою очередь некоторые водители всё же подкрашивают номерные знаки. Это следует делать максимально аккуратно, важно не затрагивать белый фон.