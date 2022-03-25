Чем смазать скрипящую дверь в машине

Если двери вашего автомобиля начали скрипеть, принять меры нужно незамедлительно. Речь идет не только об устранении неприятного звука, но и продлении срока службы деталей. Рассказываем, чем, когда и как лучше смазывать петли дверей.

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Почему скрипят петли

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Увы, если ваш автомобиль отечественного производства, то дверные петли могут начать скрипеть прямо с конвейера, пишет сайт Etlib.ru. В других случаях петли изнашиваются и загрязняются в процессе эксплуатации. Масляную пленку также способна смыть мойка высокого давления.

Чем смазывать

Хорошую смазку для петель выбирают по таким критериям, как высокая проникаемость, длительный эффект, антикоррозийность, широкий диапазон выдерживаемых температур, обеспечение минимального коэффициента трения, оптимальное соотношение качества и цены. Кроме того, смазочный материал не должен быть текучим, иначе потом долго придется отмывать кузов и салон.

Не рекомендуется обрабатывать петли спреем WD-40. Он больше подходит как смывка, и действие будет недолгим. Не стоит также смазывать петли растительным маслом (в том числе подсолнечным и оливковым) — оно коксуется, пишет журнал "Мисс Чистота".

Литол тоже плохо подходит. Это средство устарело, и оно сильно притягивает пыль. А пользоваться обычным моторным маслом для смазывания петель можно только в крайних случаях, рекомендует Etlib.ru.

Средства на основе дисульфида молибдена хорошо подходят для трансмиссий, подшипников и двигателей. Для смазки петель они не очень хороши: на деталях быстро появится слой грязи. К тому же такие средства очень маркие.

Силиконовые смазки имеют свои плюсы, но они слабо устойчивы к вымыванию и жаре. Совсем другое дело, если силикон входит в состав многокомпонентного средства.

Лучший вариант — взять специальную смазку для петель (о таких товарах будет рассказано ниже), а если таковой нет под рукой, нужно выбирать из категории "консистентные смазки". Действуют они следующим образом. Часть средства имеет высокую проникающую способность и предназначена для эффективной доставки основного компонента. После испарения остается плотная пленка. Она не только устраняет скрип, но и продлевает срок эксплуатации деталей.

Специальные смазки для петель

Рассмотрим наиболее популярные марки такой продукции, которые сейчас есть в продаже.

Liqui Moly

Liqui Moly Wartungs-Spray Weiss 3953 — белая смазка с содержанием микрокерамики. Обладает прекрасной смазывающей способностью, отталкивает влагу и грязь, борется с коррозией, снижает нагрузку на работающие детали. Основной компонент — минеральное масло. Средство можно использовать при температурах от -30°C до +250. Liqui Moly применяется для смазывания петель, подвижных частей механизмов, тяг, направляющих планок и замков.

Permatex

Permatex 80075 сможет эффективно защитить детали от износа. Смазка не имеет цвета. Ее глубокое действие обусловлено не только входящими в состав активными веществами, но и самим способом доставки — это пена. Средство используется в основном для охвата цепи, зубчатых передач и для смазывания деталей в труднодоступных местах.

Wurth

Смазка Wurth HHS 2000 08931063 заслужила популярность благодаря высокой проникающей способности, адгезивности и быстроте загустения. Средство не смывается под напором воды. Предназначено для смазывания деталей в труднодоступных местах, увеличивает их срок эксплуатации даже в условиях высокого давления, при больших статических и динамических перегрузках. Температурный диапазон — от -35 до +180. Этим средством можно смазывать петли, ограничители и замки. Недостаток Wurth в том, что к ней цепляется грязь и пыль.

Ballistol

Klever Ballistol Silikon Spray 25300 — универсальный смазочный аэрозоль. Средство обеспечивает продолжительный эффект скольжения металлических деталей, а также используется для обработки механизмов, выполненных из пластика, и хорошо взаимодействует с деталями из каучука и мягкой резины.

Каждый из этих смазочных материалов имеет свои преимущества.

Как нужно смазывать

Если вы просто нанесете спрей на рабочие узлы, скрип, возможно. исчезнет, но ненадолго. Обрабатывать петли смазкой нужно качественно. Для этого необходимо:

1. Очистите поверхность от грязи и пыли. Это можно сделать обычной широкой кистью.

2. Обработайте поверхность бензином. (Чтобы оставшаяся грязь потом не смешалась со смазкой).

3. Полностью удалите бензин. Можно также обработать поверхность преобразователем ржавчины.

4. Теперь пора смазывать петли. Только не надо заливать их. Эффективнее будет обработать поверхность соприкасаемых деталей. Все лишнее, что будет вытекать, надо убрать с помощью тряпки.

5. Откройте и закройте двери около 20 раз.

После всех этих процедур скрипа дверей быть не должно. Если он все же остается, на это может быть несколько причин. Во-первых, могут быть смазаны не все петли. Во-вторых, двери могут скрипеть из-за того, что проседают. Третья возможная причина — вы плохо очистили поверхность от загрязнения.

Когда смазывать

Лучше всего смазывать петли осенью — когда уже прошла жара, а впереди холода. Это позволит защитить детали от ржавчины.