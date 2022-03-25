Весеннее обострение, или Как продлить жизнь подвески на отечественных дорогах

С приходом весны на российских автодорогах становится опасно ездить. При этом автолюбители могут легко расстаться с круглой суммой на ремонт автомобильной подвески. Эксперты решили разобраться, что нужно делать, чтобы избежать таких ситуаций.

Своевременная диагностика/ремонт. Для исправной и долгой работы подвески, нужно регулярно заниматься проведением её диагностики согласно требованиям автопроизводителей. В среднем регламентные ТО производят через каждые пятнадцать тысяч километров пробега. В случае тяжёлых российских дорожных условий, данный показатель можно сократить до 10 000 – 12 000 км. При обнаружении неисправности, её нужно сразу устранить, так как в ходе поломки одной детали, прочие начинают испытывать увеличенные нагрузки.

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Манера автомобильной езды. Состояние подвески напрямую связано со стилем езды водителя Спокойные автомобилисты меньше «загружают» автомобиль. Благодаря неторопливым движениям, уменьшается средний показатель скорости проезда возникающих на пути ям и сложных участков автодорог. У данных авто «тележка» подвержена намного меньшим нагрузкам. Лишний вес. Следующим фактором, влияющим на срок службы автомобильной подвески, считается уровень кузовной загрузки. Инженеры в процессе разработки машин закладывают определенный ресурс непосредственно для узлов/деталей, в случае определенных условий эксплуатации, поэтому степень загруженности авто лежит на совести автовладельцев. Если масса перевозимого в транспортном средстве груза превысит разрешённое значение, указанное в эксплуатационном пособии, подвеска начнёт функционировать в довольно экстремальных режимах.

Проезд ям. Сроки службы подвески зависят, помимо скорости езды, также от качества управления автотранспортом. В данном случае важно уметь осуществлять перераспределение веса авто. Многие автомобилисты, в случае торможения перед ямой, довольно часто совершают определённые ошибки, приносящие подвеске массу вреда. Бывает, что лучше проехать яму, не уменьшая скорость. Суть в том, что во время торможения машина будет «клевать носом». При этом увеличивается нагрузка на передние автомобильные колёса и уменьшается ход сжатия автомобильных пружин. Когда передние колеса пересекают яму, большинство водителей выжимают газ, при этом загружая заднюю функционирующую подвеску. В этот момент задние колёса наезжают на эту же яму. Таким образом подвеска подвергается довольно сильным нагрузкам.

Для исключения таких последствий, во время торможения перед препятствиями, когда автомобильные колёса находятся непосредственно перед ними, нужно сбросить тормоз. В этот момент происходит разгрузка подвески. Когда передние колёса переедут препятствие, необходимо подождать, пока его пересекут также задние. Затем можно ускоряться.