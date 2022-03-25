500 «лошадей»: Stellantis заменит устаревший мотор на «шестерку» Hurricane

Концерн Stellantis представил свою новую разработку, которая призвана заменить существующий мотор V8 HEMI, — это рядная «шестерка» с парой турбокомпрессоров, которая получила название Hurricane. Двигатель будет устанавливаться на крупные модели американских марок, входящих в Stellantis: он построен для автомобилей с базовым задним приводом и размещается продольно под капотом. Агрегат выдает до 500 сил.

Фото: © Stellantis © Stellantis

Информация о Hurricane появилась еще в начале 2022 года, однако тогда мотору прочили название Tornado в честь одноименного рядного 3,8-литрового шестицилиндрового агрегата компании Kaiser Jeep, разработанного в начале 60-х годов прошлого века. Теперь же оказалось, что двигатель с заводским индексом GMET6 получил имя Hurricane, которое, к слову, тоже историческое: так называлась рядная бензиновая «четверка», разработанная в 50-х для модели Willys CJ.

Видео дня

Новый же Hurricane — шестицилиндровый, его объем составляет три литра (если точнее, то 2993 кубических сантиметра). Пара турбокомпрессоров работают параллельно, впрыск топлива -- непосредственный под давлением 350 бар. ДВС оснащен механизмом регулировки фаз газораспределения с двумя верхними распредвалами, масляным насосом переменной производительности, системой старт-стоп и технологией Plasma Transferred Wire Arc (PTWA), которая заключается в нанесении тончайшего слоя композита на внутренние стенки цилиндров для снижения трения. PTWA также используется в двигателях Toyota Supra, Nissan GT-R и Ford Mustang Shelby GT500.

Заявлены две версии агрегата: они отличаются степенью сжатия, количеством топливных насосов, производительностью турбокомпрессоров и системы охлаждения. В первом случае отдача составляет 400 лошадиных сил и 610 Нм крутящего момента, а во втором — 500 лошадиных сил и 644 Нм момента.