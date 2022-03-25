Зачем чистить тормозные механизмы?

Автомобильные тормоза, как и любые другие элементы подвески, подвержены загрязнению в процессе эксплуатации транспортного средства. Из-за грязи и антигололедных реагентов начинают развиваться очаги коррозии. Как правило, такой дефект затрагивает сначала задние тормозные элементы, на которые поступает большая нагрузка. Автомобилисты еще больше усугубляют ситуацию - когда не обращают на проблему никакого внимания и моют тормоза раз в пару лет. Но для профилактики рекомендуется периодически чистить эти комплектующие - как это можно сделать?

Фото: Brembo Brembo

На деталях тормозной системы могут накапливаться продукты износа, а не только грязь. Они образуются в процессе трения тормозных дисков, колодок и накладок. Получается абразив, который перемешивается с дорожными реагентами и закоксовывается под воздействием высокой температуры. Из-за этого образуется прочный налет на поверхности, под котором развивается процесс коррозии металла.

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Профилактические мероприятия с тормозной системой следует проводить не менее 2 раз в год. Для этого нужно полностью разбирать и промывать механизм, в особенности задние барабаны. Именно в этих элементах часто накапливается грязь, которая приводит к образованию ржавчины. Механизм, отвечающий за движение колодки, со временем начинает подклинивать - пружина не возвращает ее назад, а накладка начинает царапать барабан. Все это не приводит ни к чему хорошему - преждевременный износ всех комплектующих тормозной системы.

Большую опасность представляет тормозной диск, на поверхности которого появилась ржавчина. Во время торможения колодки с мягким фрикционным материалом не способны стачивать крупные шероховатости. Поэтому, если диски проржавели, они могут портить даже новые колодки. Это сказывается и на интенсивности торможения во время движения. Работать начинают только тормоза на передней оси, что отражается на управляемости транспортного средства.

Начать процедуру по обслуживанию стоит с обычной мойки колес. Так можно очистить и колесные диски, которые тоже собирают пыль и грязь на поверхности. После этого потребуется снять колеса и приступить к деликатной мойке. Если автомобиль оснащен дисковыми тормозами, следует проводить мойку с внутренней стороны, так как здесь находится больше грязи.

Многие автомобилисты очищают элементы тормозной системы щеткой, что не совсем правильно. Во время трения образуется пыль, которая оседает на поверхности комплектующих и действует в качестве абразива. Не стоит использовать для очистки тормозов бензин, керосин и растворители, так как это негативно сказывается на уплотнителях и пыльниках тормозных цилиндров. В результате резина получает значительные повреждения и рвется.

Есть специальные средства для очистки тормозов, которые наносятся на диск и накладки. Как правило, они представлены в аэрозольных баллончиках. После нанесения средства остается протереть диск или накладки тряпкой - с поверхности должен уйти серый налет, а сам диск станет чище. При работе с такими средствами следует использовать перчатки и маску, так как в составе могут присутствовать токсины.

После обработки, обязательной процедурой является просушка тормозов. Для этого нужно применить несколько циклов экстренного торможения - разогнать автомобиль до 60 км/час и со всей силы нажать на педаль тормоза. Колодки в таком режиме прогреваются и быстро высыхают.