Автоэксперт объяснил, кому обязательно нужно проходить техосмотр

В конце 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра. В сентябре 2022 года из процесса техосмотра уберут еще ряд пунктов. При этом он по-прежнему останется необязательным для большинства автовладельцев. Однако есть и те, для кого прохождение данной процедуры будет необходимым. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва Кирилл Зыков / АГН Москва

— Техосмотр остается обязательным для всех, кроме физических лиц, эксплуатирующих автомобиль в собственных некоммерческих целях. Владельцам такси, автобусов и грузовиков его придется проходить. Единственное исключение для физических лиц: переоформление машины для купли-продажи, если она старше четырех лет, или внесение изменений в Конструкцию, — объяснил Гудков.

До этого сообщалось, что в наступившем году при регистрации автомобилей старше четырех лет владельцам понадобится проходить техосмотр и предоставлять диагностическую карту. «Вечерняя Москва» выяснила, с чем связано новое правило.