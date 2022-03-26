Названы 7 лучших дизельных автомобилей

Существуют автомобилисты, которые предпочитают использовать исключительно дизельные транспортные средства. Нельзя не отметить, что машины с такими моторами имеют несколько важных преимуществ, которые проявляются в процессе эксплуатации. В данном классе представлено много надежных моделей, но даже среди них есть лучшие.

Фото: Renault Renault

Renault Duster. Автомобиль, который официально входит в популярный на рынке России сегмент - кроссоверы. Это отличный семейный транспорт, который предлагается с дизельным силовым агрегатом. Еще одно важное преимущество, особенно для современного рынка - низкая стоимость на фоне конкурентов.

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Если нужен простой и надежный автомобиль с дизельной установкой, стоит обратить внимание на данную модель. Плюсом выступает низкий расход топлива. Как сообщает производитель, на 100 км пути расходуется всего 5 литров дизеля.

Peugeot 408. Лучший бюджетный автомобиль в классе седанов с дизельными двигателями. Эта модель занимает данное место не первый год. В смешанном цикле передвижения расход топлива составляет всего 4.9 литра на 100 км. Автомобиль оснащен неплохим силовым агрегатом для своего сегмента. Среди достоинств, которые понравятся пользователю, можно отметить вместительное багажное отделение на 560 литров.

Volkswagen Passat Variant. Автомобиль в кузове универсал с силовой установкой дизельного типа. Если есть желание приобрести семейный автомобиль с большой вместительностью, это будет отличный выбор. Машина отличается экономичностью в своем классе и неплохими динамическими параметрами. Как сообщает производитель, расходует мотор на 100 км всего 4.8 литра. Это неплохой показатель для тяжелого универсала.

Nissan Qashqai. Среди транспортных средств с дизельными силовыми установками этот автомобиль можно считать лучшим с точки зрения соотношения цены и качества. Автомобиль неплохо оснащен, в отделке используются качественные материалы. Машина имеет простую конструкцию и понятна в управлении.

Hyundai Tucson. Кроссовер, который на рынке предлагается с неплохой комплектацией. Но главное преимущество - наличие дизельного мотора. Известно, что в смешанном режиме двигатель потребляет до 6.5 литра топлива. Кроме того, производитель использует достаточно дорогую отделку в салоне.

Mitsubishi Pajero Sport. Модель, которую можно приобрести с дизельным мотором. Это полноценный внедорожник, который отличается высоким уровнем проходимости. Если рассматривать конкурентов в аналогичном сегменте, эта модель точно займет статус лучшей. Еще одно преимущество - не самый прожорливый силовой агрегат. В смешанном цикле уходит 7.4 литра топлива.

KIA Mohave. Если хочется, чтобы поездка была комфортной, а под капотом рычал проверенный и надежный двигатель, стоит обратить внимание на представителя марки из Южной Кореи. KIA Mohave - автомобиль, который отличается неплохой проходимостью, хоть и не претендует на звание лучшего внедорожника. Кроме того, в машине представлен мощный силовой агрегат. Но главное преимущество, за которое его ценят пользователи - удобный и современный салон. При помощи богатого оснащения получается создать комфортную атмосферу в любой поездке.