Как самостоятельно затонировать стекла на автомобиле

Многим автолюбителям хотелось бы затонировать окна своего транспортного средства. Кто-то в этом случае обращается к мастерам СТО. Однако данную процедуру можно провести и самостоятельно. Эксперты рассказали, как легко и безошибочно затонировать авто своими руками.

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Многие автолюбители наверняка мучились жаркими летними днями за рулём своего автомобиля, так как из-за повышенной температуры салон автомобиля раскаляется под воздействием солнечных лучей. Но эту проблему легко избежать. Нужно просто произвести тонировку стёкол. По мнению многих автолюбителей, эта процедура может быть качественно сделана только мастерами СТО.

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Однако специалисты отмечают, что автовладелец может сам произвести покрытие автомобильных стёкол тонкой защитной пленкой. При этом затраты будут минимальными. Рассмотрим, что в этом случае нужно. Уже многие годы продолжаются споры, касающиеся пользы и вреда затемнения автомобильных окон. Если придерживаться законов, тогда имеет смысл только тонировка задних стёкол. Для защиты транспортного средства от перегрева в летний период, хорошим вариантом станут атермальные пленки. Они клеятся на лобовое автомобильное стекло транспортного средства. При этом в салоне должно стать в итоге намного прохладней.

Помимо самой плёнки потребуется воспользоваться резиновым шпателем, распылителем, острым ножом, мощным феном, шампунем, рулоном скотча, чистыми тряпками (желательно замшевыми) и лаком для ногтей.

Если автовладелец работает с тонировкой в первый раз, не следует выбирать самые дешевые пленки. Порой качество этого материала бывает настолько плохим, что с ним не могут справиться даже некоторые профессионалы СТО.

Для более комфортной работы, связанной с наклейкой данной специальной плёнки, желательно произвести демонтаж стёкол, хотя бы боковых. Затем необходимо тщательно вымыть их. Ещё важно обеспечить максимальную чистоту рабочего места. Даже мельчайшие частички пыли могут привести к тому, что плёнка будет прилегать не вплотную. В итоге появятся различные дефекты на поверхности автомобильных окон.

По форме стёкол следует вырезать кусок плёнки. Лучше делать это, придерживаясь запаса в 2-3 см. Во время примерки, стоит помнить, что плёнку нужно клеить с внутренней стороны автомобильного стекла, непосредственно из салона. Еще можно осуществить обрезку плёнки, приложив ее к окну.

Жидкостью для мытья окон или разведенным шампунем тщательно смачивается клеющая сторона пленка и стекло. После этого они соединяются. Сначала приклеивается к стеклу верхняя часть пленки. Далее, двигаясь вниз, располагаем пленку ровно, без складок и перекосов.

После всех процессов жидкость следует выгнать при помощи резинового шпателя. Таким образом исключается образование вздутий и пузырей. Затем окно транспортного средства прогревается при помощи строительного фена. Плёнку следует обрезать по краю, чтобы осталось по полмиллиметра. Для удобства можно воспользоваться линейкой. Чтобы края в итоге не топорщились, а также отдирались, их следует промазать лаком. Чтобы тонировка полностью высохла и приклеилась, не следует трогать стёкла около суток.