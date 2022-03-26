Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+7° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
3 часа назад

Автоэксперт назвал простой защищающий машину от угона лайфхак

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Желающие защитить свой автомобиль от угона и найти его, в случае, если авто похитят, могут воспользоваться простым лайфхаком — положить под одно из сидений обычный кнопочный телефон. Об этом «Ленте.ру» рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

Автоэксперт раскрыл простой защищающий машину от угона лайфхак
Фото: ТАССТАСС

По его словам, это позволит сотрудникам МВД в случае угона запросить у мобильного оператора биллинг телефона, с помощью которого можно будет легко получить информацию о его местонахождении. Надо только не забывать периодически заряжать устройство и не забыть выключить на нем звук и вибрацию.

Также неплохо могут защитить и обычные механические меры, такие как установка замков на капот и коробку передач. Большая часть угонщиков просто не захотят связываться с такими сложностями. Не стоит забывать и о простейших мерах предосторожности при парковке.

«Не ставьте автомобиль в темном закоулке, лучше парковаться под окнами и в освещенном месте, где есть видеокамеры», — уточнил Моржаретто.

При этом эксперт уверен, что количество угонов в ближайшее время будет демонстрировать определенный рост, однако его нельзя будет назвать катастрофическим. По его словам, количество такого рода преступлений сокращалось все последние годы, а в текущих реалиях может вырасти только на несколько процентов.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» Моржаретто заявил, что больше всего угона стоит опасаться владельцам недорогих массовых иномарок. По его словам, широкое распространение таких авто делает их привлекательными для угона с целью разбора на запчасти.

Автоэксперт,Игорь Моржаретто,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители