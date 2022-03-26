Автоэксперт раскрыл простой защищающий машину от угона лайфхак

Желающие защитить свой автомобиль от угона и найти его, в случае, если авто похитят, могут воспользоваться простым лайфхаком — положить под одно из сидений обычный кнопочный телефон. Об этом «Ленте.ру» рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

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По его словам, это позволит сотрудникам МВД в случае угона запросить у мобильного оператора биллинг телефона, с помощью которого можно будет легко получить информацию о его местонахождении. Надо только не забывать периодически заряжать устройство и не забыть выключить на нем звук и вибрацию.

Также неплохо могут защитить и обычные механические меры, такие как установка замков на капот и коробку передач. Большая часть угонщиков просто не захотят связываться с такими сложностями. Не стоит забывать и о простейших мерах предосторожности при парковке.

«Не ставьте автомобиль в темном закоулке, лучше парковаться под окнами и в освещенном месте, где есть видеокамеры», — уточнил Моржаретто.

При этом эксперт уверен, что количество угонов в ближайшее время будет демонстрировать определенный рост, однако его нельзя будет назвать катастрофическим. По его словам, количество такого рода преступлений сокращалось все последние годы, а в текущих реалиях может вырасти только на несколько процентов.