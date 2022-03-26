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48 минут назад

Автомобили, которые запросто могут проехать полмиллиона километров

Car.ruCar.ruиещё 1

При выборе транспортного средства, важнейшим показателем является его надежность. Многие покупатели рассматривают отзывы и рейтинги, которые отражают срок службы определенного автомобиля. На рынке есть такие модели, надежность и выносливость которых способна удивить любого.

Автомобили, которые могут проехать полмиллиона километров
Фото: Car.ruCar.ru

Toyota Land Cruiser Prado. Первая генерация модели была представлена еще в 1987 году. С того времени модель сменила уже 4 поколения. Производитель предусматривал несколько силовых агрегатов и модификаций. Неизменным осталось только одно - рамная конструкция и высокая надежность. Land Cruiser Prado пользуется высокой популярностью в России, поэтому его часто можно встретить на дорогах. Главные его преимущества - престиж и комфорт. В Африке таких автомобилей намного больше, так как здесь наблюдаются тяжелые условия эксплуатации - бездорожье, высокая запыленность и значительный перепад температуры. В таких условиях может эксплуатироваться не каждый автомобиль, а Land Cruiser Prado отлично справляется с задачей.

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Honda Civic. Автомобиль, который длительное время считается одним из самых продаваемых в мире. Кроме того, специалисты периодически включают его в рейтинги безопасности. Именно эта модель позволила марке Honda сделать имя на рынке. Уже в пятом поколении сформировался образ машины, которая отличается хорошей управляемостью, мощными моторами и высоким уровнем надежности. Автомобиль имеет спортивный характер езды, поэтому многие владельцы эксплуатируют его на большой скорости - это может сказываться на ресурсе техники. Но если обеспечить правильное обслуживание, можно смело утверждать о пробеге более 500 000 км.

Subaru Forester. Пример простой и надежной машины, которая имеет беспроблемные силовые агрегаты и коробки передач. Кроме того, в модели задействован легендарный симметричный полный привод и подвеска с высоким уровнем надежности и выносливости. Есть ряд других преимуществ, которые делают автомобиль лидером многих рейтингов - неплохая проходимость, практичный салон и хорошее управление.

Toyota Camry. Еще один популярный автомобиль в линейке японского производителя. Именно эта модель обеспечила марке имидж производителя, который выпускает выносливые и надежные транспортные средства. Простая техника и немного скучный характер Camry компенсируется неприхотливостью в обслуживании и надежностью.

Honda Accord. Модель, которая имеет противоположный Camry характер. При разработке данного автомобиля производитель уделял особое внимание комфорту водителя. В оснащении предусматриваются оборотистые моторы, которые сочетаются с отличной управляемостью и плотной подвеской. Из-за этого Accord может уступать Camry в комфорте, но взамен предоставляет удовольствие от вождения. Оба седана, несмотря на сходство оформления, имеют разные категории пользователей, но демонстрируют примерно одинаковую надежность.

Renault Logan. В подборке самых надежных и долгоживущих автомобилей нельзя не выделить эту модель. Logan пользуется высоким спросом на рынке России, так как имеет прочную и простую подвеску, а также выносливые силовые агрегаты. Кроме того, преимуществом выступает дешевая стоимость запчастей и высокий уровень ремонтопригодности. Это идеальный автомобиль для российских дорог, что и объясняет его популярность.

Итог. При выборе автомобиля следует обращать внимание на средний срок его службы. На рынке есть машины, которые способны эксплуатироваться более 500 000 км пробега.

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