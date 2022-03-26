Ржавчина не пройдет: как остановить распространение коррозии на дверях авто

Коррозия считается бичом любого авто во все периоды существования автоиндустрии. Эксплуатация транспортных средств в агрессивных средах, вместе с механическими повреждениями различных металлических элементов, в итоге приведёт к началу пагубных коррозийных процессов. Вследствие этого, каждому автомобилисту необходимо принимать меры, касающиеся защиты кузова своего автомобиля. Коррозия на автомобильных дверях стремительно развивается и распространяется по причине механических повреждений, царапин на ЛКП, неблагоприятного климата и влияния химических средств. Чтобы не допустить пагубного влияния ржавчины на элементы автотранспорта, нужно подумать, как обеспечить правильную защиту своего автомобиля от негативных воздействий окружающей среды, и какие меры следует принять для борьбы с появившимися очагами коррозии.

Антикоррозийная защитная обработка является одним из самых действенных способов, позволяющих предотвратить распространение ржавчины на дверях авто и всём автомобильном кузове. Для этих целей следует воспользоваться специальными антикоррозийными составами. Перед тем как нанести защитную шпаклёвку, требуется обработать проблемную поверхность антикоррозийной грунтовкой. Если кузовные части авто уже подверглись воздействию коррозии, тогда перед тем как приступить к работам, их следует удалить. Каждое проблемное место тщательно зачищается. В ином случае все принятые меры по защите автомобильных элементов от ржавчины будут напрасными. Заключительный этап антикоррозийной защиты подразумевает покраску транспортного средства. По заявлению экспертов, все данные работы нельзя отнести к числу простых. Эти процессы считаются довольно затратными с финансовой и временной точки зрения. Но все они жизненно необходимы для машин. Автомобилист может также воспользоваться временной мерой, подразумевающей использование антикоррозийных специальных лаков. Перед их нанесением следует производить зачистку проблемных мест. Ещё специалисты советуют пользоваться преобразователем ржавчины. Речь идёт о ортофосфорной кислоте, используемой, чтобы создать защитную плёнку, закрывающую металл авто от внешней среды, которая агрессивно влияет на транспортное средство.Сегодня производители предлагают множество разновидностей такой продукции. Преобразователи продают специализированные автомобильные магазины. Такое средство наносится минимум раз в год. Это зависит от условий, в которых эксплуатируется автотранспорт.