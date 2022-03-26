Что будет с КАСКО и ОСАГО? Как изменится стоимость страховки

Стоимость новых транспортных средств - самая популярная тема для обсуждения в современных условиях. Автомобили начали расти в цене еще несколько лет назад, когда мир столкнулся с нехваткой комплектующих. Сейчас проблема только усугубляется и затрагивает другие сферы на рынке. Уже растут цены на запчасти и ремонт машин. Но будет ли в таких условиях подниматься стоимость автомобильного страхования?

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Ремонт новых автомобилей находится в прямой зависимости от иностранных комплектующих. Даже если брать во внимание модели отечественного производства, большая часть деталей в них взята у зарубежных партнеров и поставщиков, в том числе европейских. К примеру, в обычной Lada Vesta присутствуют детали, которые имеют широкую географию поставок - Польша, Турция, США и Италия. Поэтому в современных условиях большая часть комплектующих сразу подорожала на 30%.

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Ситуация усугубляется из-за проблем с контейнерными перевозками, которые возникли при поставке и логистике. Порты Балтики и Черного моря временно не способны принимать грузы в прежнем объеме, поэтому на рынке России постепенно усиливается нехватка важных запчастей - это приводит к очередному росту стоимости продукции.Крупные страховые компании в стране уже прогнозируют дальнейшее подорожание запчастей для автомобилей. Это может сказаться на стоимости ремонта и на страховом полисе.

Крупные компании в страховой системе полагают, что и дальше основная масса убытков будет возмещаться в натуральной форме - путем ремонта. Речь идет и о тех случаях, которые предусмотрены договором и законом у официальных дилеров. Однако на станциях техобслуживания могут возникать технические сложности, связанные с нехваткой запчастей. В таком случае придется согласовывать дальнейшие действия с клиентами и искать альтернативные варианты возмещения ущерба.

Страховые компании отмечают, что при наступлении страхового случая после ДТП, стоимость возмещения ущерба будет определяться в зависимости цены на запчасти, используемые в работе. Стоимость проведения ремонта можно будет сдерживать при помощи внутренних механизмов, но такой сценарий не пройдет с импортными запчастями, поэтому избежать роста цен ОСАГО не получится.

Представители крупных компаний отмечают, что они уже начали пересматривать тарифы. Пределы роста будут меняться, в зависимости от сегмента. В будущем положение на рынке страховых услуг будет зависеть от курса, который пока невозможно спрогнозировать. Интересно, что сейчас компания “Росгосстрах” рассматривает вопрос о замене проведения ремонта на денежную выплату при наступлении страхового случая. Но данное решение будет приниматься только при согласовании с клиентом.

Повышение стоимости КАСКО кажется неизбежным. Это явление связано не только с нехваткой комплектующих для проведения ремонта. КАСКО начал дорожать еще несколько месяцев назад, когда отмечался дефицит новых транспортных средств.Насколько вырастет стоимость КАСКО неизвестно. Страховые компании будут поднимать тарифы таким образом, чтобы не оставаться в убытке. Сейчас страховщики проводят активные переговоры с партнерскими автосалонами и станциями ТО, чтобы стабилизировать цены на работы.