Как сохранить хромированные детали, чтобы они не ржавели

Внешний вид транспортного средства может многое сказать об образе жизни его владельца. Поэтому важно поддерживать кузов машины в чистоте. Но не всегда сохранить привлекательность машины можно только путем периодической мойки. Иногда приходится прибегать к восстановлению декоративных элементов, в том числе хромированных, которые быстро теряют первоначальный внешний вид.

Фото: ТАСС ТАСС

Многие владельцы отечественных транспортных средств могли сталкиваться с проблемой, когда блестящие хромированные элементы кузова начинали ржаветь и покрываться черными и зелеными пятнами. Смотрится такое декоративное оформление не лучшим образом. Коррозия постепенно распространяется на бампер, решетку радиатора и дверные ручки. Все это отрицательно сказывается на внешнем виде транспортного средства. Но можно ли уберечь хром от такого дефекта и самостоятельно устранить следы ржавчины?

Видео дня

Нельзя сказать, что хром подвергается коррозии, как сталь. Без воздействия вредных факторов данный материал со временем просто утрачивает былую привлекательность, а именно блеск. Но так как хром наносится на элементы кузова тонким слоем, со временем могут появляться царапины и прочие дефекты. Из-за этого небольшие кусочки покрытия отпадают, а под ними образуется коррозия кузовной стали. Так начинает развиваться ржавчина.

Поэтому первое правило, которое позволит защитить транспортное средство от такой проблемы - предотвратить появление царапин, сколов и прочих повреждений хромированных элементов. Кроме того, такие детали не должны подвергаться резкому перепаду температур. Автомобиль рекомендуется мыть исключительно теплой водой и вытирать мягкой губкой. Не стоит использовать для этого щетки или абразивные материалы, так как из-за этого образуются повреждения.

Если рассматривать вопрос о сохранении привлекательности машины, стоит обратить внимание на защиту хромированных элементов. Для этой цели можно использовать вазелин, который наносится тонким слоем. Хватить такого защитного покрытия должно, как минимум, на 2-3 месяца. Правда, с таким составом на поверхности хром будет смотреться не так привлекательно, но это позволит сохранить его состояние. Некоторые автомобилисты используют для обработки другие составы, а именно спирт, бензин или керосин.

Но что делать, если ржавчина уже образовалась? В таком случае следует оценить масштаб повреждения. Если это незначительная коррозия, с ней можно справиться самостоятельно. Для этого в автомобильном магазине приобретается специальная химия. Но можно использовать и те средства, которые чаще всего оказываются под рукой - жидкость для чистки газовой плиты, водный раствор с лимонной кислотой и солью, а также WD-40.

Некоторые автомобилисты полагают, что убрать ржавчину можно путем зачистки хрома наждачной бумагой. Но подобные действия могут стать причиной дополнительных повреждений. Наждачная бумага, действительно, убирает участки с коррозией, но и портит соседние зоны, которые не подвергались разрастанию ржавчины.