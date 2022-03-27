7 доступных машин с очень вместительным багажником

Выбирая транспортное средство, многие автолюбители большое внимание уделяют вместительности багажного отделения. Эксперты представили рейтинг бюджетных авто с очень большими багажниками.

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Зачастую, отправляясь в дальние поездки, появляется необходимость в большом и вместительном багажнике, в особенности при перевозке большого количества различных вещей. Большие багажные отделения в авто пользуются популярностью также среди дачников. Однако стоит понимать, что не каждое действительно вместительное транспортное средство будет доступно для широкого круга автолюбителей. Эксперты решили представить список наиболее удачных автолюбителей, которые комплектуются большими багажными отделениями.

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Chery Tiggo 2. Эта китайская модель не является фаворитом в вопросе больших объёмов. Но этот автомобиль получил багажник с удобной формой и низкой погрузочной высотой. Это станет очень полезным во время загрузки больших и тяжелых вещей. Имеется возможность расширения багажного отделения благодаря салону. Для этого потребуется нехитрая трансформация. Объем багажника Tiggo 2 составляет 420 л.

JAC S2. Этот китайский кросс получил багажное отделение, вместительностью на 450 л. Его можно увеличить благодаря некоторым трансформациям. Главный минус багажного отделения JAC S2 заключается в высоком погрузочном уровне, что в случае прошлой модели было плюсом.

Volkswagen Polo в исполнении Sedan. Данный немецкий автомобиль оснащается багажником на 460 л. Он сможет удовлетворить самые разные запросы автомобилистов. Главное достоинство салона транспортного средства заключается в возможности складывания задних кресел (пропорции 3х1). Это очень удобно в вопросе перевозки грузов.

Peugeot 301. Для этой модели предложили неплохое багажное отделение на 506 л. Этот отличный вариант авто довольно доступный в вопросе финансов. Peugeot 301 недавно подвергли рестайлингу, который не затронул багажник и салон транспортного средства.

Great Wall C30. Седан не может похвастаться самой популярной отделкой грузового пространства. Однако багажник в объёме составляет 510 л. Минусом является небольшой его проём, так как погрузка вещей осуществляется не особо удобно.

Renault Logan. У этого авто объемы багажного отделения такие же, как в случае Great Wall в исполнении C30, достигают 510 литров. При этом грузовой отсек является более удобным в сравнении с китайской версией. Плюсами также будут небольшая цена и хорошая комплектация. Подвеска авто показала себя с лучшей стороны в условиях езды по российским автодорогам.