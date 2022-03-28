Составлен рейтинг самых надежных китайских автомобилей

Издание Аutohome.com.cn поделилось результатами исследования надежности автомобилей местных марок. Специалисты изучили проблемы, с которыми сталкиваются автовладельцы в период от двух до 12 месяцев с момента покупки новой машины, и составили рейтинг автопроизводителей по количеству выявленных дефектов на 100 автомобилей (показатель PPH — Problem Per Hundred). То есть чем меньше нареканий, тем выше марка в рейтинге.

Фото: © Nio © Nio

В рейтинг вошли 15 китайских компаний. В первой тройке нет ни одной, которая продавалась бы в России, по крайней мере пока. Самыми надежными были признаны автомобили Nio, Venucia (принадлежит Dongfeng-Nissan) и Lynk & Co (входит в состав Geely). Показатель PPH марки Nio составил 49 дефектов на 100 автомобилей, Venucia — 50 дефектов на 100 автомобилей, а Lynk & Co — 98 дефектов на 100 автомобилей. К слову, Lynk & Co ждут в России — как ранее сообщал «Мотор», марка, которая входит в Geely Holding и в равных долях принадлежит Geely Auto и Volvo, начала набор сотрудников в российское представительство, и уже нашла руководителя по связям с общественностью.

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Следом в рейтинге расположились Maxus (принадлежит FAW) и стартап Li Auto, у которых по 102 дефекта на 100 автомобилей. Также в топ-10 вошли Geometry (входит в Geely), BYD, Dongfeng Forthing, Baojun и Exeed (премиальный суббренд Chery). Chery, Geely, GAC Aion, Changan Oshan и Xpeng попали в 15 самых качественных марок.

В число компаний, автомобили которых оказались проблемными, вошли Ora, Changan, Hongqi и GAC Trumpchi — больше всего нареканий вызвало качество отделки салона. Неэкономичными и шумными назвали машины Jetour, Roewe, FAW Bestune, Dongfeng Forthing и Baojun, за качество езды критиковали Neta, Roewe, Leapmotor и GAC Trumpchi, а самый проблемный климат-контроль оказался у GAC Aion, Wuling, Neta, Ora и Leap Motor, уточняет портал «Китайские автомобили».

По итогам исследования эксперты пришли к выводу, что в целом уровень надежности китайских автомобилей значительно повысился — качество машин местных марок, вошедших в топ-15, оказалось выше среднего показателя.