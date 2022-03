Составлен рейтинг самых надежных китайских автомобилей

Издание Аutohome.com.cn поделилось результатами исследования надежности автомобилей местных марок. Специалисты изучили проблемы, с которыми сталкиваются автовладельцы в период от двух до 12 месяцев с момента покупки новой машины, и составили рейтинг автопроизводителей по количеству выявленных дефектов на 100 автомобилей (показатель PPH — Problem Per Hundred). То есть чем меньше нареканий, тем выше марка в рейтинге.

В рейтинг вошли 15 китайских компаний. В первой тройке нет ни одной, которая продавалась бы в России, по крайней мере пока. Самыми надежными были признаны автомобили Nio, Venucia (принадлежит Dongfeng-Nissan) и Lynk & Co (входит в состав Geely). Показатель PPH марки Nio составил 49 дефектов на 100 автомобилей, Venucia — 50 дефектов на 100 автомобилей, а Lynk & Co — 98 дефектов на 100 автомобилей. К слову, Lynk & Co ждут в России — как ранее сообщал «Мотор», марка, которая входит в Geely Holding и в равных долях принадлежит Geely Auto и Volvo, начала набор сотрудников в российское представительство, и уже нашла руководителя по связям с общественностью.