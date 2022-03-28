Представлен новый кроссовер Chery Tiggo 8 Pro

Компания Chery представила новый Tiggo 8 Pro. Внешность и салон кроссовера рассекречены на официальных фотографиях, а габаритные характеристики и гамма двигателей давно известны благодаря Минпромторгу. От китайских Tiggo 8 и Tiggo 8 Plus новинка отличится иным дизайном экстерьера и переосмысленным интерьером, а вот гамма силовых агрегатов не поменяется — будут доступны турбомоторы 1.6 и 2.0, а также гибридная система на основе наддувной «четвёрки» 1.5.

Фото: Chery Tiggo 8 Pro Chery Tiggo 8 Pro

В Поднебесной линейка «восьмёрок» Chery скоро будет состоять из Tiggo 8, Tiggo 8 Plus (продаётся в России под именем Tiggo 8 Pro) и, собственно, Tiggo 8 Pro. Конструктивно все три модели похожи, но внешне и по салону отличаются. Китайская версия Pro — самая дорогая и продвинутая.

Новый обвес увеличит габаритную длину на 23 миллиметра и поменяет экстерьер до неузнаваемости — Tiggo 8 Pro получит огромную X-образную радиаторную решётку, фары станут интегрированными, а фонари соединятся светодиодной лентой стоп-сигнала.

Демонстрационный кроссовер с полным приводом и 254-сильным (390 Нм) турбомотором 2.0 выделяется парой двустволок выхлопа. Впрочем, базовая переднеприводная версия с двигателем 1.6 (197 сил и 290 Нм) и гибрид с системой DHT (326 сил и 510 Нм) могут быть оформлены иначе.

По салону Tiggo 8 Pro повторит кросс-купе Omoda 5. Унифицированы широкоформатные дисплеи, состоящие из двух 12,3-дюймовых, мультирули с надписью Chery и блоки управления климатом, но центральный тоннель у «восьмёрки» свой. В числе заявленных опций — проекционный экран, перфорированные кресла, аудиосистема Sony с десятью динамиками.