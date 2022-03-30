Какие автозапчасти лучше купить не у дилера

Автомобилистам время от времени приходится заменять некоторые детали и устройства в своем авто. Нередко покупки совершаются у официальных дилеров. Рассмотрим ситуации, когда расходные материалы лучше купить в другом месте, чтобы сэкономить.
Аккумуляторная батарея. АКБ от производителя может обойтись очень дорого. Такой агрегат лучше купить на складе или в автомагазине запчастей. Аккумуляторы выпускают различные предприятия, можно выбрать качественный вариант по доступной цене, предварительно изучив рынок сбыта.
Моторное масло. В некоторых дилерских центрах моторное масло продают для конкретных авто, при этом техническая жидкость маркирована определенным логотипом. Но стоит иметь в виду, что масло на автозаводах не выпускают, его закупают у поставщиков и наносят на него свой логотип, в итоге продукт продается со значительной накруткой.
Можно поискать качественное масло от известного производителя, которое будет ничем не хуже, чем у дилера.
Лампы для фар. Лампы относят к расходным материалам, они часто перегорают. Если обратиться к дилеру для замены осветительного элемента, то это обойдется «в копеечку». Если галогеновые лампы по цене особенно не отличаются, то ксеноновые варианты будут стоить на несколько сотен дороже. Поэтому лучше отправиться в автомагазин и подобрать подходящую лампочку, купив ее без переплат. Car.ru уже писал, как не испортить фары при самостоятельном ремонте.
Шины. Покупать покрышки у дилеров – нецелесообразно. Здесь всегда продаются резина дорогих брендов, да еще и с накруткой. Шины, купленные на шиномонтаже или в автомагазине, обойдутся в несколько раз дешевле, а если правильно подойти к выбору шин, то и качество будет ничем не хуже, чем у официальных дилеров. Узнайте, стоит ли ставить на лето широкие шины.
Чехлы для авто. В непогоду автомобилисты стремятся укрыть свою машину от негативного воздействия природных факторов, чтобы не повредить ЛКП. В дилерских центрах можно приобрести роскошный вариант с фирменным логотипом и заплатить за него огромные деньги. Но лучше подойти к решению вопроса более рационально и поискать бюджетный вариант в другом месте. При этом обращают внимание на материал – он должен быть прочным и водонепроницаемым. Швы должны быть двойными, стыки - герметичными, чтобы не пропускать влагу. Расцветку лучше выбирать светлую, чтобы покрытие не притягивало солнечные лучи.