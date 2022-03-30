Какие автозапчасти лучше купить не у дилера

Автомобилистам время от времени приходится заменять некоторые детали и устройства в своем авто. Нередко покупки совершаются у официальных дилеров. Рассмотрим ситуации, когда расходные материалы лучше купить в другом месте, чтобы сэкономить.

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Аккумуляторная батарея. АКБ от производителя может обойтись очень дорого. Такой агрегат лучше купить на складе или в автомагазине запчастей. Аккумуляторы выпускают различные предприятия, можно выбрать качественный вариант по доступной цене, предварительно изучив рынок сбыта.

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Емкость батареи, а именно – данные об объеме энергии, которую способен накапливать и хранить аккумулятор. Данную информацию можно найти на корпусе АКБ.

Размер и тип подключения клемм: этот параметр должен быть таким же, как и на старой батарее. Важно точно знать расположение разъемов.

Стартовый ток – показатель важен для тех авто, которые ездят в регионах с суровым климатом и низкими температурами. Стандартный вариант предусматривает работу при температуре не ниже 27 градусов ниже нуля.

По цене аккумуляторные батареи подразделяют на три класса, это экономичный вариант, стандартный и премиум класс. Наиболее оптимальный вариант – стандарт. При покупке АКБ обращают внимание на следующие характеристики:

Моторное масло. В некоторых дилерских центрах моторное масло продают для конкретных авто, при этом техническая жидкость маркирована определенным логотипом. Но стоит иметь в виду, что масло на автозаводах не выпускают, его закупают у поставщиков и наносят на него свой логотип, в итоге продукт продается со значительной накруткой.

Можно поискать качественное масло от известного производителя, которое будет ничем не хуже, чем у дилера.

Лампы для фар. Лампы относят к расходным материалам, они часто перегорают. Если обратиться к дилеру для замены осветительного элемента, то это обойдется «в копеечку». Если галогеновые лампы по цене особенно не отличаются, то ксеноновые варианты будут стоить на несколько сотен дороже. Поэтому лучше отправиться в автомагазин и подобрать подходящую лампочку, купив ее без переплат. Car.ru уже писал, как не испортить фары при самостоятельном ремонте.

Шины. Покупать покрышки у дилеров – нецелесообразно. Здесь всегда продаются резина дорогих брендов, да еще и с накруткой. Шины, купленные на шиномонтаже или в автомагазине, обойдутся в несколько раз дешевле, а если правильно подойти к выбору шин, то и качество будет ничем не хуже, чем у официальных дилеров. Узнайте, стоит ли ставить на лето широкие шины.