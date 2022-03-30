Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+10° в 
USD 83.41EUR 92.49
Войти в почту
30 марта

Пять запчастей, которые лучше купить в автомагазине, а не у дилера

Car.ruиещё 1

Автомобилистам время от времени приходится заменять некоторые детали и устройства в своем авто. Нередко покупки совершаются у официальных дилеров. Рассмотрим ситуации, когда расходные материалы лучше купить в другом месте, чтобы сэкономить.

Какие автозапчасти лучше купить не у дилера
Фото: Car.ruCar.ru

Аккумуляторная батарея. АКБ от производителя может обойтись очень дорого. Такой агрегат лучше купить на складе или в автомагазине запчастей. Аккумуляторы выпускают различные предприятия, можно выбрать качественный вариант по доступной цене, предварительно изучив рынок сбыта.

Видео дня
При покупке АКБ обращают внимание на следующие характеристики:
  • Емкость батареи, а именно – данные об объеме энергии, которую способен накапливать и хранить аккумулятор. Данную информацию можно найти на корпусе АКБ.
  • Размер и тип подключения клемм: этот параметр должен быть таким же, как и на старой батарее. Важно точно знать расположение разъемов.
  • Стартовый ток – показатель важен для тех авто, которые ездят в регионах с суровым климатом и низкими температурами. Стандартный вариант предусматривает работу при температуре не ниже 27 градусов ниже нуля.
  • По цене аккумуляторные батареи подразделяют на три класса, это экономичный вариант, стандартный и премиум класс. Наиболее оптимальный вариант – стандарт.

Моторное масло. В некоторых дилерских центрах моторное масло продают для конкретных авто, при этом техническая жидкость маркирована определенным логотипом. Но стоит иметь в виду, что масло на автозаводах не выпускают, его закупают у поставщиков и наносят на него свой логотип, в итоге продукт продается со значительной накруткой.

Можно поискать качественное масло от известного производителя, которое будет ничем не хуже, чем у дилера.

Лампы для фар. Лампы относят к расходным материалам, они часто перегорают. Если обратиться к дилеру для замены осветительного элемента, то это обойдется «в копеечку». Если галогеновые лампы по цене особенно не отличаются, то ксеноновые варианты будут стоить на несколько сотен дороже. Поэтому лучше отправиться в автомагазин и подобрать подходящую лампочку, купив ее без переплат. Car.ru уже писал, как не испортить фары при самостоятельном ремонте.

Шины. Покупать покрышки у дилеров – нецелесообразно. Здесь всегда продаются резина дорогих брендов, да еще и с накруткой. Шины, купленные на шиномонтаже или в автомагазине, обойдутся в несколько раз дешевле, а если правильно подойти к выбору шин, то и качество будет ничем не хуже, чем у официальных дилеров. Узнайте, стоит ли ставить на лето широкие шины.

Чехлы для авто. В непогоду автомобилисты стремятся укрыть свою машину от негативного воздействия природных факторов, чтобы не повредить ЛКП. В дилерских центрах можно приобрести роскошный вариант с фирменным логотипом и заплатить за него огромные деньги. Но лучше подойти к решению вопроса более рационально и поискать бюджетный вариант в другом месте. При этом обращают внимание на материал – он должен быть прочным и водонепроницаемым. Швы должны быть двойными, стыки - герметичными, чтобы не пропускать влагу. Расцветку лучше выбирать светлую, чтобы покрытие не притягивало солнечные лучи.

Автоэксперт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители