Как при помощи смартфона выявить скрученный пробег авто

Как узнать, что пробег был скручен. Скрутить пробег – задача несложная, особенно сейчас, когда это делается не вручную, как ранее, а с помощью специальных программ. Ноутбук или планшет подключается к бортовому компьютеру авто и устанавливается любой пробег, таким же образом его можно попросту обнулить. Но в данном случае пробег машины будет зафиксирован только в одной ячейке памяти. Узнать реальные показатели все равно будет возможно с помощью такого же подключения к компьютеру.

Фото: Car.ru Car.ru

Определить скрученный пробег можно как визуально, так и программным способом. Прежде всего, нужно установить диагностическое приложение Carly на смартфон. Соединение с компьютером автомобиля осуществляется с помощью канала Bluetooth, потребуется специальный адаптер для подключения к порту OBD2 автомобиля.

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Если подключение было проведено правильно, то информация будет считана со всех ячеек памяти авто. Данные о пробеге – это всего лишь одна из функций, программа поможет узнать об ошибках в системе, двигателе, коробке передач. При обнаружении несоответствия реального и отображаемого на одометре пробега, на экран будет выведено предупреждение.

Как работать с приложением. Вся диагностическая процедура занимает совсем немного времени – около одной минуты. Делается это в несколько этапов. Адаптер подключается к разъему OBD2. Обычно этот разъем находится в рулевой колонке, но может быть в бардачке либо возле него. Точную информацию о месте расположения разъема можно найти в руководстве по эксплуатации авто. Далее подключение к связи будет осуществлено посредством системы Bluetooth. Запуск программы осуществляется в пару кликов. Процесс считывания данных с ячеек памяти осуществляется за 20-30 секунд. При обнаружении несоответствий данных по пробеге, на экране появится восклицательный знак. Вся диагностическая процедура занимает совсем немного времени – около одной минуты. Делается это в несколько этапов.

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Если же прежний владелец авто подошел основательно к процессу скрутки пробега, а именно, на профессиональном уровне скорректировал данные во всех необходимых ячейках памяти, а для этого нужно заменить несколько дорогих электронных блоков, то программа не сможет обнаружить подвоха. Но такая процедура стоит достаточно дорого, поэтому делать ее продавец, скорее всего, не станет, ограничившись стандартным вариантом. Покупателям авто будет интересно узнать, какие причины в авто с пробегом станут поводом для снижения цены.