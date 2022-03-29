Показан возможный дизайн новой Lada Vesta на базе Renault Logan

В настоящее время у Renault и АвтоВАЗа непростые отношения — совет директоров французского альянса, в состав которого входит марка Lada, поставил бизнес в России на паузу под давлением политиков на фоне российской-украинского конфликта. Однако до этого Группа Renault анонсировала свои планы относительно российской марки: автомобили Lada планировалось перевести на модульную платформу CMF-B. Независимый дизайнер специально для Quto.ru изобразил, какой бы могла быть Lada Vesta следующего поколения, если бы была построена на французской архитектуре.

Фото: © Quto.ru © Quto.ru

На платформе CMF-B уже базируются модели Renault Logan и Sandero третьего поколения, которые ждут в России. Логично предположить, что если бы Vesta перебралась на ту же «тележку», то она бы разделила с Логаном другие узлы и агрегаты, и, вероятно, унифицировали бы и некоторые элементы экстерьера.

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Именно поэтому у автомобиля, изображенного на неофициальных рендерах, выштамповка на кузове такая же, как у французского седана. При этом фирменный «Х-фейс» сохранен, как и оптика от модернизированной Vesta NG, дебют которой состоялся в 22 февраля на заводе «Lada Ижевск».

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Впрочем, в обозримом будущем такой автомобиль на рынке ждать не стоит, так как переход на новую архитектуру запланирован на 2024 год, соответственно, следующая генерация Vesta раньше этого срока не появится.

Более того, Vesta совсем недавно пережила серьезную модернизацию — такая модель даже до сих пор не поступила в продажу. Ранее инсайдеры выяснили, что АвтоВАЗ испытывает проблемы с массовым производство Vesta NG из-за нехватки импортных электронных компонентов. По неофициальным данным, на заводе «Lada Ижевск» находятся около 15 экземпляров модели, и «ведется их доработка до качественного состояния».