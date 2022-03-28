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10 минут назад

В России отзывают Audi 2019-2022 годов выпуска

Motor.ruMotor.ru

После предыдущего отзыва автомобилей Audi им понадобился новый ремонт. Как сообщает Росстандарт, после выполнения сервисного мероприятия (номер 42L1) в некоторых случаях могло произойти недопустимое изменение углов схождения и/или развала колес задней оси. Это грозит повышенным и неравномерным износом шин и изменением ходовых качеств автомобиля: пониженная или неравномерная высота протектора может привести к потере сцепления с дорогой.

У уже отремонтированных Audi нашли новый дефект
Фото: © Audi© Audi

В рамках нового отзыва в ремонт отправят 1226 экземпляров моделей A4, A5, A6, A8, Q5, Q7 и Q8, которые были проданы в России в период с 2019 по 2022 год. На указанных автомобилях бесплатно проверят углы установки колес и, при необходимости, скорректируют их. Все расходы на ремонт берет на себя автопроизводитель.

Audi оказалась в числе компаний, приостановивших импорт новых автомобилей в Россию, а так как своего локального производства у компании в стране нет, на рынок не поставляется весь модельный ряд немецкой марки. Ранее сообщалось, что отгрузки новых Audi дилерам были приостановлены еще 24 февраля.

Между тем, Audi ранее анонсировала появление ряда новинок в России. В первой половине 2022 года ожидались спортседан RS3 и хэтчбек RS3 Sportback, кроссовер RS Q3 и его купеобразная версия, а также рестайлинговый флагман A8. Во втором полугодии в Россию должен был вернуться R8, а электрическую линейку пополнить первый батарейный седан Audi, модель e-tron GT. Вероятно, на фоне сложившейся ситуации график будет скорректирован.

Автоэксперт,Audi,Росстандарт,
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