У уже отремонтированных Audi нашли новый дефект

После предыдущего отзыва автомобилей Audi им понадобился новый ремонт. Как сообщает Росстандарт, после выполнения сервисного мероприятия (номер 42L1) в некоторых случаях могло произойти недопустимое изменение углов схождения и/или развала колес задней оси. Это грозит повышенным и неравномерным износом шин и изменением ходовых качеств автомобиля: пониженная или неравномерная высота протектора может привести к потере сцепления с дорогой.

Фото: © Audi © Audi

В рамках нового отзыва в ремонт отправят 1226 экземпляров моделей A4, A5, A6, A8, Q5, Q7 и Q8, которые были проданы в России в период с 2019 по 2022 год. На указанных автомобилях бесплатно проверят углы установки колес и, при необходимости, скорректируют их. Все расходы на ремонт берет на себя автопроизводитель.

Audi оказалась в числе компаний, приостановивших импорт новых автомобилей в Россию, а так как своего локального производства у компании в стране нет, на рынок не поставляется весь модельный ряд немецкой марки. Ранее сообщалось, что отгрузки новых Audi дилерам были приостановлены еще 24 февраля.