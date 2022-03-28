Компенсации по ОСАГО может не хватить на ремонт авто из-за роста цен

Страховые компании начали рассчитывать размер компенсации по новым справочникам, в которых не учитывается рост цен на запчасти на фоне санкций. Как сообщает газета «Известия», эксперты предупредили, что из-за этого выплат на ремонт автомобиля в случае наступления страхового случая может не хватить.

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Как рассказали в Российском союзе автостраховщиков (РСА), новые справочники сформировали на основании проведенного исследования стоимостной информации в декабре 2021 года — январе 2022 года. Они учитывают цены на запчасти, которые действовали в это время.

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«Это гарантирует сохранение средней стоимости полисов ОСАГО примерно на том же уровне, на котором она находится в последние три года», — подчеркивают в пресс-службе РСА.

При этом за последний месяц стоимость деталей на автомобили заметно выросла. По словам эксперта рынка запчастей, маркетолога компании Auto3N Марины Белоглядовой, это связано с нестабильными курсами валют и сложностями с поставками комплектующих в нашу страну.

«По ряду позиций мы видим, что стоимость деталей выросла на 50–60%. Цены меняются практически ежедневно. Нередко оптовые поставщики требуют от магазинов и техцентров, покупающих запчасти, произвести оплату в день заказа. В противном случае они не гарантируют сохранение стоимости оформленного заказа на прежнем уровне», — отметила Белоглядова.

Как рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, по этой причине расчет размера компенсации по справочникам с уже устаревшими ценами не позволит полностью покрыть ущерб от ДТП. При этом разрыв между реальной стоимостью запчастей и ценами в справочных материалах был и раньше, а теперь стал лишь больше.

По мнению юристов, прописанный в законе приоритет восстановительного ремонта не гарантирует полного покрытия ущерба от ДТП. Даже в этом случае калькуляция убытков производится по единой методике и с учетом стоимости запчастей, указанных в справочниках, отмечает адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«Если полученного возмещения не хватило на ремонт машины, то пострадавший может оспорить размер выплаченной страховщиками суммы в суде или потребовать возмещения ущерба от виновника ДТП — в добровольном порядке или подав соответствующий иск», — подчеркнул он.