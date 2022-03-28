Новый Renault Duster покажут в 2024 году

Стали известны подробности внешнего вида и технические характеристики грядущего, третьего поколения популярного бюджетного кроссовера Dacia Duster – этот же автомобиль известен в России как Renault Duster и Nissan Terrano. Его дебют ожидается в 2024 году. Автомобиль представлен не только в Европе – Duster популярен и в странах Латинской Америки под брендом Renault (в портфолио брендов французского автогиганта Dacia отвечает за массовый компактный сегмент).

Фото: ©carscoops.com ©carscoops.com

Как сообщает издание Carscoops.com, опубликовавшее рендеры и технический обзор автомобиля, в третьем поколении легкий внедорожник получит оформление в новой корпоративной стилистике, которой свойственны более резкие, угловатые формы. Многие стилистические элементы будут заимствованы у концепт-кара Bigster, представленного в 2021 году. Duster III разработан на платформе CMF-B, которую Renault до недавнего времени намеревался активно использовать и в перспективной линейке автомобилей Lada. Более того, технически третий Duster должен был стать "близнецом" нового поколения российской "Нивы", однако в связи с недавним объявлением Renault о приостановке деятельности в России перспективы всего модельного ряда Lada сейчас весьма туманны.

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Но европейская версия Dacia будет показана по графику. Новая платформа подразумевает более крепкий кузов, которому прежде всего легче будет пройти обязательные в Европе тесты EuroNCAP. По прогнозам Carscoops, интерьер третьего "Дастера" будет все так же изготовлен из дешевых сортов пластика, однако специалисты по эргономике обещают применить в оформлении разные текстуры, чтобы интерьер производил более технологичное впечатление. Кроме того, применение платформы CMF-B должно положительно сказаться на эргономике автомобиля – та же архитектура используется Renault и для более дорогих и сложных моделей европейской гаммы.

Руководство Dacia пообещало, что бренд пока останется верен обычным двигателям внутреннего сгорания, однако уже с 2035 года многие страны Евросоюза готовы законодательно ограничить производство и продажу автомобилей с традиционным ДВС, поэтому уже сейчас известно, что для Duster III готовятся и гибридные модификации. Кроме того, не исключено, что из модельной линейки полностью уберут дизельные двигатели. На данный момент в качестве альтернативных рассматриваются битопливные модификации на СПГ. Но в любом случае Dacia позиционируется как доступный массовый автомобиль, так что цены на новинку должны остаться на привлекательном для европейцев уровне.