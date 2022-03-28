Японский автоэксперт оценил "редкие российские автомобили"

Журналист японского автомобильного издания Carview провел тест-драйв "редких российских автомобилей" и убедился, что они "поражают воображение". Перевод материала опубликован на "ИноСМИ".

Фото: Официальная страница LADA во "ВКонтакте" Официальная страница LADA во "ВКонтакте"

Автор статьи поясняет, что заинтересовался Россией и ее автопромом на фоне ситуации на Украине.

Видео дня

"В связи с этим я решил прокатиться на редких российских автомобилях, которые сейчас продаются в Японии", — пишет журналист, имя которого "ИноСМИ" не уточняет.

В статье отмечается, что масштабы авторынка России умеренные: он занимает 10-е место в мире.

"Удивительно то, что местные бренды продолжают успешно развиваться на фоне таких глобальных игроков, как Япония, Южная Корея и Германия", — подчеркнул автор.

Машины для тест-драйва японец получил в токийском салоне Le Parnasse, торгующем автомобилями из Европы. Сначала автор опробовал пятидверную LADA Niva Legend, которую, по его словам, в Японии можно купить за 3,3 млн иен (2,6 млн рублей по курсу на 28 марта).

LADA Niva Legend

Журналист объясняет читателям, что "Нива" — флагманский продукт "АвтоВАЗа"; современная версия модели, появившейся еще в 1977 году (45 лет назад). Неудивительно, что эта машина продается так долго, ведь она используется "профессионалами и военными", говорится в материале. Автор напоминает, что "Suzuki Jimny третьего поколения выпускался в течение 20 лет, а знаменитый Mercedes-Benz G-Class первого поколения производился с 1979 до 2018 года в течение 39 лет". Между тем классические российские автомобили "поражают воображение западного потребителя", констатирует автоэксперт.

Он отмечает, что лакокрасочное покрытие и салон "пахнут, как в новеньком авто", при этом конструкцию и оборудование можно отнести к концу 1970-х, что создает ощущение путешествия во времени. На ходу автомобиль тоже ведет себя, как машина из 1970-х, навевая воспоминание о Fiat. То же самое можно сказать и о дизайне, написано в статье.

"Нива Легенда" — невероятный компромисс между классическим и современным авто. Во-первых, у нее немыслимые для нашего времени габариты, — пишет японец. — Длина, ширина, высота и колесная база первой составляют 3640 x 1680 x 1640 и 2200 миллиметров, а второй - 4240 x 1680 x 1640 и 2700 миллиметров".

Ассоциации с ретро-автомобилем создает "классическое расположение фар с прямоугольными поворотниками вверху, напоминающими брови", а также то, что в осветительных приборах нет светодиодов.

Автор также обратил внимание, что на LADA Niva Legend не устанавливается автоматическая коробка передач.

"Один из дополнительных рычагов в полу переключает между повышенным и пониженным режимами. В Land Cruiser 70, например, можно также отключить передний мост, но в "Ниве" такой возможности нет. Второй рычаг – для включения блокировки дифференциала. Это поистине бескомпромиссный мужской внедорожник, предназначенный для суровых дорог", — пишет автор.

Эксперт отмечает и такие особенности, как "двухрычажная передняя подвеска с жесткими пружинами, как из учебника по автомобилестроению", и 1,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 84 лошадиные силы и 129 Ньютон-метров, который "хорошо раскручивается и дает необходимую мощь, что делает его одним из семи чудес России".

Журналист заключил, что российские авто отличает справ ретро-дизайна и современных технологий.

УАЗ 3909 СГР Комби "Экспедиция"

Автор материала также протестировал УАЗ 3909 СГР Комби "Экспедиция". Такая машина стоит около 4,15 млн иен (3,25 млн рублей по курсу на 28 марта), включая НДС и другие расходы.

"УАЗ ошеломляет еще больше. Модель 3909, редчайший в мире полноприводный фургон. Это предок старого доброго Mitsubishi Delica Star Wagon, который знаком тем, кто разбирается", — отметил автоэксперт, добавив, что по габаритам эта машина еще более анахронична, чем "Нива".

При размерах 4363 миллиметров (длина) на 1940 миллиметров (ширина) на 2064 миллиметров (высота) автомобиль такой же длинный, как Honda Vezel.

Дизайн у "Комби "Экспедиция" "довольно симпатичный" и соответствует российскому прозвищу "буханка", пишет журналист. Он сообщил, что некоторым японцам нравится УАЗ, потому что с точки зрения концепции он напоминает Toyota Fun Cargo.

"В некотором смысле это суперпримитивный автомобиль для тех, кто готов жить в маленькой квартирке, в которой нет ванны и которая отапливается керосинкой", — говорится в статье.

Как отмечается, дизайн и конструкция "буханки" почти не изменились за более чем 60 лет.

Автор обратил внимание на впечатляющую точность прессования кузова, отсутствие резиновых уплотнителей и облицовочного пластика в салоне с задней правой стороны, острые стальные края и металлические пороги, которые идут волнами. Помимо этого, посадочное место располагается невероятно высоко, а панель приборов "представляет собой голый стальной лист".

"Этот полноприводный фургон создан с такой же точностью, с которой домохозяйки готовят домашнюю лапшу. Серьезно, я уже давно не испытывал такого культурного шока от встречи с автомобилем!" — пишет журналист.

"Вполне удовлетворительный" двигатель — 2,7-литровый 16-клапанный с мощностью 112 лошадиных сил и крутящим моментом и 198 Ньютон-метров — представляет интерес с точки зрения размера и места установки: он расположен продольно между водительским и пассажирским сиденьями, а крышку можно открыть во время движения.

При этом ощущения от вождения "великолепны": "буханка" легко стартует и так же легка в управлении при весе более двух тонн.

"Жесткость кузова, ощущение руля и точность управления — это настоящие 1960-е годы. В последний раз у меня были такие эмоции за рулем Land Cruiser 40, который теперь можно считать классической машиной", — говорится в материале.