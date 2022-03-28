Первый в мире люксовый электроседан дебютирует 20 апреля

BMW продолжает раскрывать информацию о новом электрокаре – седане с индексом i7. Ранее баварцы подробно рассказали об оснащении, а технические характеристики по большей части сохраняют в секрете. Однако на американском сайте BMW, помимо нового видеотизера, появились некоторые новые детали: дебютная версия седана получит индекс xDrive60, а максимальный запас хода электромобиля составит около 300 миль, или 480 километров.

Фото: © BMW USA © BMW USA

О силовой установке i7 все еще нет никаких данных. Возможно, «начинка» седану достанется от М-версии электрического кроссовера iX (M60): это двухмоторная установка, развивающая в сумме 619 лошадиных сил и 1015 Нм крутящего момента, разгоняя кроссовер с места до 100 километров в час за 3,8 секунды. Отдачу для i7 могут увеличить – ранее седану прочили мощность свыше 650 сил.

Предполагается, что xDrive60 станет «средней» модификацией, и помимо нее в линейке будет стартовая версия с менее мощными двигателями, а также топовое исполнение. Последнее ранее подтвердил технический директор баварской марки Франк Вебер: ему может достаться индекс xDrive70 или M70 и даже третий электромотор.

Кроме этого, на сайте вновь перечислили современную электронику, которая появится в BMW i7. В оснащении – оптика с «хрустальными» элементами, новейшая «мультимедийка» iDrive 8, панель BMW Interaction Bar, декорированная граненым стеклом, 31-дюймовый дисплей за передними сиденьями и другие опции.