Самые доступные автомобили в РФ стоимостью до 2,2 млн рублей

Рост цен на автомобили вызывает серьезное беспокойство у жителей России. Перебои в логистических цепочках и нехватка комплектующих стали причиной того, что в дилерских центрах наблюдается острый дефицит популярных моделей. В результате само понятие «бюджетное авто» теряет свою значимость. Car.ru привел список дешевых машин до 2,2 млн рублей, которые пока остались в продаже в автосалонах в России.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Так, одним из самых бюджетных предложений на рынке всегда считалась Lada Granta, однако его стоимость продолжает расти. В марте АвтоВАЗ уже 2 раза пересматривал ценовую политику в отношении данной машины. По этой причине его минимальная официальная стоимость сейчас составляет порядка 727 900 рублей. Однако в дилерских центрах машину с таким ценником найти не выйдет.

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Наиболее бюджетный вариант Lada Granta в комплектации Comfort с двигателем 106 л.с. предлагается за 1 102 500 рублей. Базовой комплектации у дилеров на данный момент нет из-за проблем на производстве.

Аналогичная ситуация наблюдается и с Lada Xray. При официальной цене в 1 106 900 рублей дешевле 1 494 900 рублей найти его в дилерских центрах не выйдет. Для машины в комплектации Classic предлагается силовой агрегат на 1.6 литра, производительностью 106 л.с.

Еще одна модель АвтоВАЗа Lada Vesta в базовой комплектации с двигателем в 1,6 литра и мощностью 106 л.с продается за 1 121 000 рублей. Среди достоинств — наличие системы ABS, ESP, складывающееся заднее кресло, центральный замок, электропривод стеклоподъемников, обогрев и электропривод зеркал заднего вида.

Однако в салонах цена оказалось заметно выше — с учетом дополнительных опций, без которых машину не купить, ценники начинаются от 1 680 000 рублей.

В рейтинге бюджетных моделей есть и иномарки — одна из них это уже известная Hyundai Solaris. Это популярный корейский седан, который в базовом исполнении Active Plus предлагается с мотором в 1.6 литра. Найти автомобиль в такой комплектации сейчас довольно сложно. Как правило, ценник достигает 1 640 000 рублей, а в исполнении Comfort седан предлагается за 1 700 000 рублей.

Volkswagen Polo, самый бюджетный автомобиль в линейке бренда, пока еще есть в наличии у дилеров — в том числе и в базовой комплектации Respect. За версию с мотором в 1,6 литра с "допами" автоцентры просят 1 821 00 рублей, однако у некоторых продавцов стоимость начинается от 1 970 000 рублей без дополнительных опций. В наилучшей комплектации Status машина оценивается в 2 110 000 рублей.