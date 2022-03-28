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1 час назад

В сети показали уникальный лимузин на базе внедорожника УАЗ «Патриот»

Южный автомобильЮжный автомобиль

В музее Ульяновского автомобильного завода появился уникальный лимузин, который построен на основе внедорожника УАЗ «Патриот». Автомобиль был выпущен в единственном экземпляре. Как сообщает корпоративное издание «Панорама УАЗа», автомобиль сохранил все ходовые свойства внедорожника и получил статус изысканности и роскоши.

В сети показали уникальный лимузин на базе УАЗ «Патриот»
Фото: «Панорама УАЗа»«Панорама УАЗа»

К сожалению в серийное производство лимузин УАЗ не пошел. Автомобиль разработали и выпустили в 2009 году. Была даже подана заявка на получение патента, что говорило о намерениях УАЗа выпускать лимузин мелкосерийно. Однако документы не были получены, а несколько лет назад из-за неуплаты пошлины патент был аннулирован. Уникальный автомобиль принимал участие в свадебных церемониях, а также в параде победы в Ульяновске. Об изменениях по технической части УАЗ "Патриот" не сообщается.

Автоэксперт,УАЗ,Ульяновский автомобильный завод,
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