В сети показали уникальный лимузин на базе УАЗ «Патриот»

В музее Ульяновского автомобильного завода появился уникальный лимузин, который построен на основе внедорожника УАЗ «Патриот». Автомобиль был выпущен в единственном экземпляре. Как сообщает корпоративное издание «Панорама УАЗа», автомобиль сохранил все ходовые свойства внедорожника и получил статус изысканности и роскоши.

К сожалению в серийное производство лимузин УАЗ не пошел. Автомобиль разработали и выпустили в 2009 году. Была даже подана заявка на получение патента, что говорило о намерениях УАЗа выпускать лимузин мелкосерийно. Однако документы не были получены, а несколько лет назад из-за неуплаты пошлины патент был аннулирован. Уникальный автомобиль принимал участие в свадебных церемониях, а также в параде победы в Ульяновске. Об изменениях по технической части УАЗ "Патриот" не сообщается.