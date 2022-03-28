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57 минут назад

Около четверти автомобилистов РФ выступили против вежливого вождения

Газета.RuГазета.Ru

Большая часть автомобилистов России (76%) считают себя вежливыми водителями. Такие данные следуют из социологического опроса (есть у «Газеты.Ru») сервиса «Авто.ру», проведенного в рамках подготовки к проекту «Большой экзамен ПДД». Почти четверть автомобилистов России не относит себя к тактичным и деликатным водителям: из них 13% честно заявили, что напрямую пренебрегают приличным поведением на дороге, а 11% считают, что вежливость ни к чему, если соблюдаются ПДД.

Около четверти автомобилистов РФ выступили против вежливого вождения
Фото: DepositphotosDepositphotos

«Вежливость водителей проявляется в соблюдении так называемых «негласных» правил дорожного движения, которые не прописаны в ПДД. Так, например, 67% респондентов подмигивают «аварийкой» в знак благодарности, когда им дают совершить маневр. Каждый пятый (21%) не откажет в помощи тем, кто заглох на дороге, а еще 10% не откажутся помочь и со сменой колеса», — сообщается в исследовании «Авто.ру».

Опрос также показал, что в знак благодарности в 20% граждане кивают головой, а в 13% — делают характерный жест рукой. И только 9% опрошенных никак не благодарят других водителей. Более половины водителей (56%) в темное время суток всегда выключают дальние головные огни, чтобы не ослепить встречного шофера, а если машина сзади сигналит фарами в спину, 43% опрошенных уступают свой ряд для обгона.

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